Agent werd onwel na vermoedelijk contact met zelfmoordpoeder

De agent die gisteren onwel werd in een huis in Arnhem is waarschijnlijk in contact gekomen met een zelfmoordpoeder. In het huis werd een dode gevonden, die zichzelf van het leven had beroofd.

Agenten waren met spoed naar de wijk Schuytgraaf gegaan, na een melding dat daar iets ernstigs gebeurd zou zijn. Toen de agenten in het huis een gekke geur roken, zijn ze direct weer naar buiten gegaan, waar een van hen zich niet goed voelde.

De agent is direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar viel niet meer onomstotelijk vast te stellen of de politieman ziek was geworden door contact met het middel, hoewel dat wel wordt aangenomen. Hij mocht gisteravond na behandeling weer naar huis en maakt het naar omstandigheden goed, zegt een woordvoerder van de politie bij Omroep Gelderland.

De politie deed gisteren uitgebreid onderzoek: