Dode in Portland na confrontatie tussen demonstranten en Trump-aanhangers

In de Amerikaanse stad Portland is een man op straat doodgeschoten bij confrontaties tussen Black Lives Matter-demonstranten en aanhangers van president Trump.

Sinds de dood van George Floyd in mei wordt er volop gedemonstreerd, onder meer door Black Lives Matter-activisten, in de stad in het noodwesten van de Verenigde Staten. Vannacht gingen ook honderden aanhangers van president Trump de straat op in pick-uptrucks.

Er ontstonden hier en daar confrontaties, waarbij mensen vanuit trucks met paintballgeweren op betogers schoten, die op hun beurt met voorwerpen gooiden. Op andere plekken werd er gevochten.

Extreem-rechtse groepering

Ooggetuigen zeggen tegen The New York Times dat er ruzie ontstond tussen een groep mensen op straat en enkele mensen die in een auto zaten. Daarop opende iemand het vuur. De man die is doodgeschoten, droeg een petje met een embleem van een extreem-rechtse groepering uit Portland. Of er een verdachte is opgepakt, is niet duidelijk.

Vorige maand stuurde president Trump federale agenten af op de protesten in verschillende steden, waaronder Portland. Trump noemde de demonstranten anarchisten en aanstichters van geweld. Meerdere instanties hebben het gewelddadige antwoord van de politie veroordeeld.

Trump dinsdag naar Kenosha

Ook in Kenosha waren er weer demonstraties tegen politiegeweld. Aanleiding is het neerschieten vorige week van Jacob Blake door politieagenten, die daardoor verlamd is geraakt. Volgens de betogers hebben de agenten buitensporig gehandeld. De politievakbond zegt dat Blake voorafgaand aan het incident een agent in een hoofdklem had gehouden en een mes bij zich droeg.

President Trump gaat dinsdag naar Kenosha. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Trump politieagenten zal bezoeken en de schade zal opnemen die is ontstaan door plunderingen. Amerikaanse media verwachten dat de spanningen in de stad door het bezoek van de president zullen toenemen.