ICT Belastingdienst kan over drie jaar grote wijzigingen aan, zegt Van Rij

De Belastingdienst heeft over drie jaar de ICT zo ver op orde dat grote belastingwijzigingen mogelijk zijn. Die verwachting sprak staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst uit in de Tweede Kamer.

De automatisering van de Belastingdienst is verouderd en er is al jaren kritiek op de trage vernieuwing. Ambtenaren waarschuwden de Kamer onlangs dat het technisch ingewikkeld is om de in het coalitieakkoord afgesproken verlaging van de btw op groente en fruit in te voeren.

Niet flexibel genoeg

Van Rij erkende dat de automatisering nu niet flexibel genoeg is voor echt grote stelselwijzigingen. Maar hij hoopt dat dat bij de volgende formatie wel zo is (als het kabinet de rit uitzit, is dat in maart 2025). De staatssecretaris zei ook dat de Belastingdienst bij het verbeteren van de ICT ongeveer op schema ligt. "We komen vanuit een geweldige achterstandssituatie."

Hij benadrukte overigens ook dat de dienst op het gebied van ICT "niet drie jaar stilstaat" en dat "heel veel dingen wel kunnen". Van Rij wil er niet aan worden "opgehangen" dat de achterstand echt over drie jaar is ingehaald, maar hij gaat zijn uiterste best doen.

VVD teleurgesteld, PvdA tekent ervoor

Coalitiepartij VVD vindt drie jaar te lang en hoopt dat het sneller kan. Kamerlid Idsinga benadrukte dat er in het coalitieakkoord veel geld voor is vrijgemaakt om de ICT bij de Belastingdienst te verbeteren: "Als ik nu hoor dat het nog drie jaar duurt, voordat het enigszins in beweging komt, vind ik dat teleurstellend."

Idsinga's collega Nijboer van oppositiepartij PvdA zei juist ervoor te tekenen als over drie jaar de ICT op orde is: "Ik ben zowaar iets positiever dan de coalitie."