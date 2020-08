Quarantaine en reisbeperkingen: zo verging het de NOS-correspondenten

Die tijd mag De Wit in zijn eigen huis doorbrengen. Dat valt al met al best mee, vindt hij. "Ik heb het voordeel dat ik vanuit huis op de radio kan, en dat ik vanaf mijn balkon live op televisie kan. Verder ben ik nu al wat verhalen aan het voorbereiden voor als ik straks weer naar buiten mag."

"Ik had mijn familie al zeven maanden niet gezien. Toen ik er pas enkele dagen was, veranderde het reisadvies vanuit Groot-Brittannië. Ik heb toen voor mezelf de afweging gemaakt om te blijven. Dan maar 14 dagen quarantaine aan mijn broek."

Te beginnen in Londen, waar correspondent Tim de Wit momenteel het laatste weekend uitzit van zijn verplichte quarantaine. Die begon bijna twee weken, na een familiebezoek in Nederland.

Maar net als veel reizigers in Nederland kregen ook zij de afgelopen zomer te maken met reisbeperkingen, en soms met verplichte quarantaine. Hoe verloopt zoiets in het buitenland? En hoe streng zijn de regels daar? Vier opvallende verhalen, vanuit de hele wereld.

Voor veel NOS-correspondenten, die het hele jaar in het buitenland wonen, is de zomer het moment om terug te komen naar Nederland. Om familie te zien, dingen te regelen en vakantie te vieren.

"Even na de landing moesten we ons paspoort inleveren. Dat kregen we pas terug nadat we op een bus waren gestapt, die ons naar het hotel bracht. Zo werd voorkomen dat we de quarantaine zouden ontlopen."

Heel anders verging het China-correspondent Sjoerd den Daas, die eind juli terugkeerde vanuit Nederland naar Peking. In Shanghai, waar hij landde, wachtte hem 2 weken verplichte opsluiting in een hotel.

Hoewel de quarantaine in het Verenigd Koninkrijk verplicht is, heeft hij tot nog toe nog geen controle gehad. "Op de site van de regering staat dat je gebeld kan worden of dat er een controleur kan langskomen. Maar ik heb nog niks gehoord. Ik begrijp dat maar 1 op de 5 mensen echt gecontacteerd wordt."

Maar aan het einde van de quarantaine was de fut er wel uit. "Twee keer per dag werd er op gezette eten gebracht, dat was niet buitengewoon smakelijk. Na twee weken instant-noedels met banaan ben je wel toe aan een gevarieerder ontbijtje."

"Eenmaal in de hotelkamer werd ons aangeraden twee keer per dag het raam een halfuur open te zetten, en vooral veel te bewegen. Dus ben ik gaan hardlopen rond mijn bed, afgewisseld met opdruksessies."

"Dat je niet zelf kan kiezen wat je wanneer eet of drinkt en ook geen alcohol mag nuttigen, was wel wennen", vond hij. Tegelijk benadrukt Den Daas dat het China op die manier wel goed lukt om nieuwe uitbraken te voorkomen.

"Zodra je weer naar buiten mag, kom je eigenlijk terug in een wereld waarin corona niet meer bestaat. Je hoeft geen afstand te houden, kroegen en restaurants zijn open en binnen China kan je makkelijk reizen. Ook zijn mondkapjes op de meeste plekken in Peking niet langer verplicht."

Nieuwe besmettingen worden in China nauwelijks nog vastgesteld, de laatste dagen testten alleen mensen die uit het buitenland kwamen positief. "Die quarantaine is dus eigenlijk de prijs die je betaalt om wat van je vrijheid terug te krijgen, als je China weer in komt."

Washington: omweg via de Antillen

Opvallend was ook de reis van correspondent Lucas Waagmeester, die deze zomer zijn standplaats Turkije inruilde voor de VS. "Je probeert zo'n verhuizing altijd zo goed mogelijk te regelen, er een zachte landing van te maken. Dit was eerder een stuiterende noodlanding", kijkt hij terug.

Zijn omzwervingen begonnen in maart, toen Waagmeester met zijn gezin in allerijl Istanbul verliet. "We wisten dat, als er een lockdown zou komen in Turkije, die erg streng zou zijn. Dus hebben we in anderhalve dag ons huis leeggehaald en onze spullen verscheept. Zelf bemachtigden we een plek op een van de laatste vluchten naar Amsterdam."

Het plan was om enkele weken later vanuit Nederland naar Washington te reizen, maar toen ook de VS een inreisverbod uitvaardigde, zat hij vast.

Een tijdlang werkte Waagmeester op de NOS-redactie in Hilversum, maar het doel was om zo snel mogelijk de VS te bereiken. "De verkiezingen komen eraan, de collega's konden wel wat extra hulp gebruiken. Bovendien stonden al onze spullen op ons te wachten in de haven van Baltimore."

De uitweg werd een omweg via de Nederlandse Antillen, waar vanaf juli weer reizigers uit Nederland welkom waren. Twee weken bracht Waagmeester met zijn gezin door op Aruba, van waaruit ze toen mochten doorvliegen naar Washington. "Een paar weken geleden hebben we hier een huis gevonden, en eindelijk die spullen uit de loods opgehaald. Elke dag pakken we wat uit."