Van Gerwen peinst niet over oranje outfit voor prestigieus dartsfeest in Ahoy

Op die avond gooide Van Gerwen dus voor het laatst in Ahoy. Een pikante partij tegen landgenoot Raymond van Barneveld. "O ja, tegen Raymond!", herinnert Van Gerwen zich aan tafel in een bar in Ahoy. "Kun je nagaan hoe lang dat geleden is, ik wist het niet eens meer. Ik weet nog wel dat ik 'm won."

Na twee jaar van corona is het dartscircus van de Premier League terug in Rotterdam. Zo'n tienduizend uitzinnige fans zullen hier, gekleed in het oranje, vanavond voor het eerst sinds maart 2019 weer de internationale top zien strijden op het podium.

De pupillen van Michael van Gerwen rollen omhoog. Hij moet even flink graven in het geheugen. "Mijn laatste partij in een vol Ahoy? Oei, ik zou het eigenlijk niet eens meer weten. Help me effe!"

We zijn drie jaar verder. Ondanks zijn terugkeer in het profcircuit doet 'Barney' niet meer mee aan de Premier League en dus is Van Gerwen de enige Nederlander die zich in Rotterdam kan opmaken voor de bekende walk-on, muzikaal ondersteund door duizenden landgenoten.

Van Barneveld noemde die opkomst al eens het hoogtepunt uit zijn carrière. De 32-jarige Van Gerwen kan zich daarin vinden. "Honderd procent. Je krijgt er veel voldoening van. Dan voel je toch weer: hier doe ik het voor", zegt 'Mighty Mike'.

Geen oranje, maar gewoon in het groen

Toch is Van Gerwen, zeker in vergelijking met Van Barneveld, veel minder bezig met die fans. Waar 'Barney' veelal in het oranje speelde en speciale Ahoy-shirts liet maken, peinst Van Gerwen er niet over om zijn vertrouwde groen in te ruilen voor de nationale kleur. Ook niet in Ahoy.

"Weet je wat het is", zucht de Noord-Brabander, "ik ben Michael en ik heb mijn eigen identiteit. Ik vind dat je altijd jezelf moet blijven. Dus waarom zou je je shirt veranderen, omdat je in Nederland speelt? Dat doe ik niet, dan ben je ook bezig met andere dingen in plaats van je wedstrijd."