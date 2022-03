Antwerp FC raakt sponsor kwijt vanwege Overmars: 'Niet onze waarden en normen'

Een bestuurder van Heylen Vastgoed, een van de belangrijkste sponsoren van de club, sprak eerder al openlijk zijn twijfels uit over de komst van Overmars. Antwerp presenteerde maandag Overmars als technisch directeur , zes weken nadat hij was opgestapt bij Ajax.

Select Groep, een bedrijf gespecialiseerd in personeelsmanagement, is de eerste sponsor die het contract met de club opzegt. "De keuze om Overmars te benoemen druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van ons bedrijf", staat in een verklaring. "We zijn zeer verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC zijn wij vooraf niet geraadpleegd noch geïnformeerd."

"Wij geloven dat elk mens na een periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans verdient, maar we misten die zelfreflectie in de persconferentie", aldus Select Groep. "Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij evenmin gehoord of gezien in de persconferentie."

Overmars wilde tijdens zijn presentatie weinig kwijt over zijn vertrek bij Ajax. "Die bladzijde wil ik achter mij laten, ik wil hier een nieuw hoofdstuk beginnen. Het is spijtig wat er gebeurd is, maar ik moet daar doorheen en wil weer verder. Het is goed afgerond. En het zal niet opnieuw gebeuren."