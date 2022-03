Nederlands paar met Russisch-Oekraïense wortels bij WK kunstrijden: 'Een privilege'

Alle Russische kunstrijders worden geboycot bij de WK kunstrijden, maar in een interview met kunstschaatsers Michel Tsiba en Daria Danilova vallen toch wat Russische woorden. De voertaal bij het Nederlandse paar, dat donderdagavond in actie komt op de vrije kür, is meestal Russisch.

De in Groningen geboren Tsiba, die een Russische vader en een Oekraïense moeder heeft, vormt sinds 2018 een paar met de in Rusland geboren Danilova. Twee jaar geleden maakten ze hun debuut bij een internationaal titeltoernooi, 24 jaar na de laatste Nederlandse afvaardiging.

Hoewel de situatie in Oekraïne beide kunstrijders aangrijpt, proberen ze bij de wereldkampioenschappen in Montpellier vooral te genieten. "Er zijn veel serieuzere dingen in de wereld. Dat we dit nu kunnen is een privilege. Het zet je wel aan het denken waar het leven eigenlijk om gaat."

Elfde bij korte kür

Omdat de ijzersterke Russische kunstrijders vanwege de oorlog ontbreken bij de WK, deden er woensdag slechts veertien paren mee aan de korte kür in Montpellier. Daardoor waren alle deelnemers al verzekerd van een optreden bij de vrije kür.

Tsiba en Danilova, die vorig jaar bij hun debuut als 22ste van de 24 deelnemers eindigden, werden elfde op de korte kür. "We leggen de lat altijd hoger maar nu wilden we gewoon genieten. De kür was niet perfect, maar het was wel een geheel. We zijn tevreden met hoe we mentaal voor de dag kwamen."

Bekijk de samenvatting van de korte kür: