Eriksen is klaar voor rentree: 'Ben verder gegaan als voetballer en als mens'

"Ik weet wat er precies gebeurd is, maar ik wil het graag voor mezelf houden", zegt Eriksen over die inktzwarte dag. "Ik ben verder gegaan als voetballer en ook als mens."

Eriksen is opgewekt als hij tijdens het trainingskamp in Marbella voor de Deense pers verschijnt. Uiteraard gaat het uitgebreid over zaterdag 12 juni, toen de middenvelder naar de grond ging en op het veld in Kopenhagen minutenlang gereanimeerd moest worden.

"Ik heb veel met hem gesproken over het mentale deel en over het leven met een icd-kastje", legt Eriksen uit.

In januari wist Eriksen nog niet of hij ooit nog zou spelen voor het nationale team. Weer kunnen spelen voor de Denen en een eventuele gang naar het WK in Qatar waren voor hem de afgelopen maanden belangrijke doelen.

"Het is een droom, of ik word geselecteerd is een andere vraag. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan, want ik voel mij niet anders", zei hij toen nog over een eventuele terugkeer als international.

Weerzien

Nu is hij terug en zou het zomaar kunnen dat hij Blind zaterdag nogmaals tegenkomt, maar dan op het veld van de Arena. Mocht hij niet spelen tegen Oranje, dan is de kans groot dat hij zijn rentree als international zal vieren op de plek waar het in juni fout ging, dinsdag in Kopenhagen tegen Servië.

"Of mijn comeback in Amsterdam of Kopenhagen zal zijn, maakt niet zoveel uit. Het zijn ieder geval twee plekken die een enorme impact hebben gehad op mijn carrière."