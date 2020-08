Etappe 2: leggen de favorieten hun kaarten op tafel in eerste bergetappe?

Het parcours van de tweede etappe van de Tour - NOS

Bijna alles is anders dan anders in het sportjaar 2020 en ook de Tour de France is vanzelfsprekend niet immuun voor de gevolgen van het coronavirus. Maar behalve de uitgestelde start doet ook het profiel van de tweede etappe een duit in het zakje wat betreft de gedenkwaardigheid van de 107de Ronde van Frankrijk. Want waar de Tour doorgaans begint met een handvol vlakke ritten, gaat het vandaag serieus bergop. En bergaf.

Vanaf 13.10 uur op NPO 1 De tweede Touretappe is vanaf 13.10 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

De renners starten en finishen net als gisteren in Nice. De finishstreep is maar 250 meter oostelijker getrokken dan zaterdag, maar de sprinters zullen er niet aan te pas komen. Het is een dag waarop de klassementsmannen op hun hoede moeten zijn. Twee keer eerste categorie De rit begint met een grote lus met daarin twee lange beklimmingen van de eerste categorie, de Col de la Colmiane (16 kilometer) en de Col de Turini (15 kilometer). Na een lange afdaling zet het peloton weer koers richting Nice. Bekijk hier een video waarin Herman van der Zandt over de (wieler)historie van Nice vertelt:

Herman blikt vooruit: Nice verdiende een vrolijke weekend na het drama in 2016 - NOS