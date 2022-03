Geen sprake van stemmen ronselen in Bergen op Zoom

Er is geen sprake van het ronselen van stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom, blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Burgemeester Frank Petter deed aangifte omdat er opvallend vaak per volmacht was gestemd in twee stembureaus in de stad. Veel kiezers machtigden iemand anders om voor ze te stemmen, maar dat kwam omdat ze zelf op vakantie waren of corona hadden, meldt Omroep Brabant.

De burgemeester wees er in zijn aangifte op dat in de twee stembureaus tussen de 19 en 22 procent van de stemmen met een volmachtbewijs was uitgebracht, terwijl het gemiddelde zo'n tien procent is.

In quarantaine

Toch ziet het OM bij een controle geen 'onregelmatigheden' . Zo zijn er geen stemmers geweest die meer dan drie volmachtstemmen hebben uitgebracht. Het OM sprak een aantal kiezers die een volmacht afgaven en ontdekte dat ze een goede reden hadden om dat te doen, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine zaten.

De nieuwe gemeenteraad van Bergen op Zoom wordt nu, net als in de meeste andere gemeenten, op 30 maart geïnstalleerd.

Justitie doet nog onderzoek in de gemeente Roermond, waar ook burgemeester Rianne Donders na de afgelopen raadsverkiezingen aangifte deed van het ronselen van stemmen.