NAVO-leiders bijeen in Brussel, Stoltenberg blijft langer aan

Alle leiders van de dertig NAVO-landen zijn in Brussel bijeen voor een ingelast topoverleg over de situatie in Oekraïne. Het overleg in het NAVO-hoofdkwartier is met name gericht op de steun aan 'niet-lid' Oekraïne in de oorlog tegen Rusland, bijvoorbeeld door het leveren van wapens.

Secretaris-generaal Stoltenberg verwacht dat er sneller dan gepland geld in de defensie van lidstaten wordt geïnvesteerd vanwege de dreiging uit Rusland. De NAVO-landen zullen de stationering goedkeuren van extra troepen in oostelijke lidstaten als Hongarije en Roemenië.

Van belang is hoever de NAVO Rusland wil laten gaan. De vraag is dan ook of er vandaag een rode lijn wordt geformuleerd, waar Rusland niet overheen mag gaan voordat de NAVO zich actief mengt in de oorlog.

Zelensky: Rusland gaat verder

De Oekraïense president Zelensky sprak de NAVO-leiders in een vooraf opgenomen video toe. Hij riep het bondgenootschap nogmaals op om de militaire steun tegen Rusland te vergroten.

Hij waarschuwde er ook voor dat Rusland zich gaat richten op leden van de NAVO in Oost-Europa. "Rusland wil verdergaan", zei Zelensky. "Tegen oostelijke leden van de NAVO, de Baltische staten, en zeker tegen Polen."

De Oekraïense president riep in een opgenomen video de NAVO-leiders op te besluiten tot nieuwe wapenleveringen aan zijn land. Hij noemde daarbij specifieke wapens: