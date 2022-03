NAVO-leiders bijeen in Brussel, chef Stoltenberg blijft langer aan

Alle leiders van de dertig NAVO-landen zijn in Brussel bijeen voor een ingelast topoverleg over de situatie in Oekraïne. Het overleg in het NAVO-hoofdkwartier is met name gericht op de steun aan 'niet-lid' Oekraïne in de oorlog tegen Rusland, bijvoorbeeld door het leveren van wapens.

De Oekraïense president Zelensky zal de dertig leiders telefonisch toespreken. Secretaris-generaal Stoltenberg verwacht dat er sneller dan gepland geld in de defensie van lidstaten wordt geïnvesteerd vanwege de dreiging uit Rusland. De NAVO-landen zullen de stationering goedkeuren van extra troepen in oostelijke lidstaten als Hongarije en Roemenië.

Van belang is hoever de NAVO Rusland wil laten gaan. De vraag is dan ook of er vandaag een rode lijn wordt geformuleerd, waar Rusland niet overheen mag gaan voordat de NAVO zich actief mengt in de oorlog.

Premier Rutte is een van de dertig leiders op de top. De verwachting is dat hij rond 16.30 uur een persconferentie houdt.

Stoltenberg blijft langer

Vlak voor aanvang van het overleg meldden Scandinavische media dat de Noor Jens Stoltenberg langer aanblijft als NAVO-secretaris-generaal. Het was de bedoeling dat de Noor van de zomer zijn functie als NAVO-chef zou neerleggen, om eind dit jaar te beginnen als topman van de Noorse centrale bank. Vanwege de oorlog blijft hij een jaar langer, omdat de NAVO in het conflict met Rusland een ingewerkte topman goed kan gebruiken.

Voorafgaand aan het overleg sprak Stoltenberg journalisten toe. Hij benadrukte nogmaals dat de NAVO-landen "voor de grootste veiligheidscrisis van deze generatie staan". Hij zei Rusland nog niet als een acute bedreiging voor de bondgenoten te zien. "Wij zijn het sterkste bondgenootschap ter wereld", zei de Noor. "Zolang we samen staan, zijn we veilig."

Volgens Stoltenberg heeft de Russisch president Poetin een grote fout gemaakt met het binnenvallen van Oekraïne. Hij waarschuwde Moskou opnieuw niet naar chemische of zelfs kernwapens te grijpen. Poetin "heeft de moed van het Oekraïense volk en de Oekraïense strijdkrachten onderschat". De Russische troepen stuiten ook volgens waarnemers op veel meer weerstand dan Moskou verwachtte.

NAVO-chef Jens Stoltenberg vanochtend voor het overleg: