NAVO breidt manschappen Oost-Europa uit, 'van Baltische Zee tot aan Zwarte Zee'

Alle leiders van de dertig NAVO-landen zijn overeengekomen om meer manschappen in oostelijke delen van het NAVO-grondgebied te sturen. In Bulgarije, Hongarije, Slowakije en Roemenië wordt de militaire macht uitgebreid.

Daarmee zijn er in acht landen aan de oostkant van het NAVO-gebied manschappen opgesteld. "Van de Baltische zee tot aan de Zwarte Zee", zei Stoltenberg. Nu zijn er al manschappen van de NAVO in Polen, Estland, Letland en Litouwen.

De NAVO was vanochtend bij elkaar gekomen voor een ingelast topoverleg over Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring hebben de NAVO-leiders gezegd dat de Russische aanval op Oekraïne een bedreiging is voor de veiligheid van de hele wereld. De lidstaten veroordeelden de Russische aanvallen op burgers en de NAVO houdt ook Belarus verantwoordelijk voor zijn rol in de oorlog.

Geen troepen naar Oekraïne

Na afloop van het overleg herhaalde secretaris-generaal Stoltenberg nogmaals dat de NAVO achter Oekraïne staat. Stoltenberg zei dat er meer wapens naar Oekraïne worden gestuurd. Hij had het over anti-tankwapens, luchtafweersystemen en drones. "Daarvan is gebleken dat die heel effectief zijn."

Stoltenberg benadrukte verder nogmaals dat er geen manschappen naar Oekraïne zelf worden gestuurd. "We hebben de verantwoordelijkheid dat het niet escaleert. Dan wordt het nog gevaarlijker."

De NAVO-chef sprak ook zijn zorgen uit over het mogelijke gebruik van chemische wapens door Rusland. Hij denkt dat Rusland een voorwendsel probeert te creëren om Oekraïne, de VS en NAVO-bondgenoten te beschuldigen van het gebruikt van dat soort wapens.

Zelensky: Rusland gaat verder

Stoltenberg ging ook in op de vooraf opgenomen videoboodschap van de Oekraïense president Zelensky. Hij riep NAVO-leiders daarin op de militaire steun voor de strijd tegen Rusland te vergroten. Stoltenberg zei die oproep te begrijpen.

Zelensky waarschuwde er ook voor dat Rusland zich gaat richten op leden van de NAVO in Oost-Europa. "Rusland wil verdergaan", zei Zelensky. "Tegen oostelijke leden van de NAVO, de Baltische staten, en zeker tegen Polen."

De Oekraïense president riep in een opgenomen video de NAVO-leiders op te besluiten tot nieuwe wapenleveringen aan zijn land. Hij noemde daarbij specifieke wapens: