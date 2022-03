Slachtoffer (21) van schietpartij Amsterdamse Rivierenbuurt overleden

De 21-jarige man die gisteravond werd neergeschoten in de Amsterdamse Rivierenbuurt is overleden aan zijn verwondingen, laat de politie weten. Over de schietpartij is nog weinig bekend.

Buurtbewoners hoorden rond 19.00 uur een aantal schoten. Volgens NH Nieuws zat de man op een bankje naast tennisbanen in een straat toen hij werd getroffen. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis.

De politie zette een bericht op Burgernet, waaruit bleek dat gezocht werd naar een man van rond de 25 jaar oud met zwart haar, in een grijs-zwart trainingspak. Bij de zoektocht zette de politie een helikopter in. Ook doorzochten agenten de bosschages bij de Lekstraat, maar zonder resultaat. De Forensische Opsporing vond bij het sporenonderzoek wel een aantal kogelhulzen. Die worden gebruikt voor verder onderzoek, meldt AT5.