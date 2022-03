Google experimenteert: Spotify-app mag als eerste Play Store-kassa omzeilen

Het wordt straks mogelijk om in de Android-versie van de Spotify-app buiten de kassa van de Google Play Store om te betalen. Dat is een experiment van de techgigant en die start met 's werelds bekendste audioplatform Spotify. De afspraken komen op het moment dat er veel politieke druk is om de regels in downloadwinkels te versoepelen om daarmee een eerlijker speelveld te creëren.

De test zal plaatsvinden in een "geselecteerd aantal landen" en bouwt voort op wat Google (en Apple) al verplicht doet in Zuid-Korea vanwege een nieuwe wet. De mogelijkheid om de kassa van de Play Store te omzeilen zal beschikbaar komen voor een "klein aantal deelnemende ontwikkelaars".

'Logische eerste partner'

Spotify is dus de eerste partij waarmee wordt samengewerkt. Google spreekt van een "logische eerste partner" omdat het een van de belangrijkste abonnementsdiensten heeft en wereldwijd beschikbaar is, voor een scala aan apparaten. Google zegt verder dat de proef het bedrijf zal helpen om "beter te begrijpen of en hoe betaalkeuzes goed werken voor gebruikers in verschillende landen en voor ontwikkelaars".

Het is vooralsnog onduidelijk wat dat betekent voor de prijs van het abonnement, als gebruikers via een andere betaalmethode transacties kunnen doen. Welke landen en ontwikkelaars er verder meedoen, is ook nog niet duidelijk.

In een verklaring zegt Spotify op een "jarenlange reis te zijn" om ervoor te zorgen dat "ontwikkelaars de vrijheid hebben om te innoveren en te concurreren in een eerlijk speelveld". Dit lijkt een subtiele verwijzing naar de strijd die het bedrijf sinds 2019 voert tegen Apples regels in de App Store. Een onderzoek van de Europese Commissie hiernaar, naar aanleiding van een klacht van het audioplatform, is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Nieuwe wetgeving op komst

Opvallend is dan ook dat de aankondiging van het experiment komt op de vooravond van een verwachte deal tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en EU-lidstaten over de Digital Markets Act. Dit is vergaande wetgeving met als doel om de marktmacht van techgiganten in te perken en bevat onder meer aangescherpte regels voor de appstore. De definitieve wettekst komt mogelijk vandaag al.

Daarnaast speelt er een zaak tussen Apple en de Nederlandse toezichthouder ACM over ditzelfde onderwerp. Apple moet van de toezichthouder datingapps toestaan om alternatieve betaalmethoden aan te bieden. De techgigant wil dit, maar stelt voorwaarden. De twee partijen verkeren hierover al weken in een patstelling: in de ogen van de ACM voldoet Apple niet aan de gestelde eisen.

Als ze er voor dit weekend niet uit zijn, krijgt Apple opnieuw een last onder dwangsom opgelegd van 5 miljoen euro. Daarmee is het maximale bedrag van 50 miljoen euro bereikt en gaat de zaak een nieuwe fase in.