De 17 resterende WK-tickets: wereldwijd vallen deze week beslissingen

Van de 32 deelnemers aan het WK voetbal eind dit jaar in Qatar zijn 15 deelnemers bekend. Daar voegt zich deze interlandperiode een groot aantal bij. Er vallen in alle werelddelen beslissingen en er staan grote wedstrijden op het programma in Europa en Afrika.

De overgebleven tickets worden verdeeld over Europa (3), Afrika (5), Zuid-Amerika (2 of 3), Noord- en Midden-Amerika (3 of 4) en Oceanië (hoogstens 1).

Europa

In Europa worden donderdagavond vier play-offwedstrijden gespeeld: Italië-Noord-Macedonië, Portugal-Turkije, Wales-Oostenrijk en Zweden-Tsjechië. Dat zouden er eigenlijk zes zijn, maar door de oorlog is Oekraïne-Schotland uitgesteld tot juni. Rusland is uitgesloten van deelname en speelt daarom niet tegen Polen.

De Polen zijn zodoende automatisch geplaatst voor een van de drie play-off-finales van volgende week. Zij spelen tegen de winnaar van Zweden-Tsjechië. Als Portugal en Italië winnen, spelen zij tegen elkaar. Op het WK ontbreekt dus sowieso de regerend Europees kampioen óf het Portugal van Cristiano Ronaldo.