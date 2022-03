Privé-eilanden van Jeffrey Epstein te koop voor 125 miljoen dollar

Twee privé-eilanden in de Cariben die in het bezit waren van de overleden miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein staan te koop voor 125 miljoen dollar, omgerekend 113 miljoen euro. Het gaat om de eilanden Great St James en Little St James. Ze horen bij de Amerikaanse Maagdeneilanden, meldt The Wall Street Journal.

Epstein zou in de loop der jaren honderden meisjes en jonge vrouwen naar zijn privé-eilanden in het Caribisch gebied hebben gebracht. Sommigen zouden 11 of 12 jaar oud zijn.

Het grootste eiland, Great St James, is ruim 160 hectare groot. Volgens documenten die de Amerikaanse zakenkrant in handen heeft, kocht Epstein het eiland voor omgerekend bijna 16 miljoen euro. Het andere eiland werd in 1998 gekocht voor 7 miljoen euro.

Opbrengst naar gerechtelijke kosten

Een deel van het geld dat de eilanden zullen opbrengen, wordt gebruikt om de kosten van rechtszaken en schikkingen te betalen. De steenrijke Amerikaan pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel in New York. Hij was daar opgesloten op verdenking van misbruik van tientallen vrouwen en meisjes.