Weesp is nu een stukje Amsterdam, maar 'Ik blijf een Weespermop'

De zelfstandige gemeente Weesp bestaat niet meer. Burgemeester Bas Jan van Bochove heeft klokslag middernacht zijn ambtsketting afgedaan. Vanaf nu behoort het historische vestingstadje aan de Vecht tot de gemeente Amsterdam.

Weesp was te klein om als onafhankelijke gemeente te blijven bestaan, vond de rijksoverheid. En toen het de inwoners in 2018 werd gevraagd, koos 57,4 procent van de Weespers in een referendum voor een fusie met Amsterdam. "Maar ik ben een blijf een Weesper, een Weespermop. Dat we geen eigen burgemeester meer hebben; so be it. Of we nou zelfstandig zijn of niet, het gaat om de kwaliteit van het bestuur", reageert een inwoner bij NH Nieuws.

Het moet veilig zijn

De 'nieuwe' burgemeester van Weesp vindt vooral behoud van voorzieningen belangrijk. "Ik denk dat we de komende jaren vooral moeten laten zien dat Weesp zijn eigen identiteit kan behouden", zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onlangs bij een bezoek aan de beeldbepalende Sint Laurenskerk in haar nieuwe stadsgebied. "Tegelijkertijd is het belangrijk dat Weesp een niveau van voorzieningen heeft dat ook heel goed is. Dat het veilig is, met voldoende onderwijs en voldoende instellingen voor mensen die in nood zijn."