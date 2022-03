Simons leert bij PSG van 'vader' Neymar, maar kijkt zelf vooral naar Verratti

Even bescheiden als nuchter stelt Xavi Simons zich netjes voor, voordat hij plaatsneemt in een stoel. Ontspannen begint hij te vertellen blij te zijn om zijn vrienden van Oranje onder 19 weer te zien. Wie niet beter zou weten, ziet hier niet een voetballer van Paris Saint-Germain zitten, die dagelijks op het veld staat met Lionel Messi en Neymar en zelf vier miljoen volgers op Instagram heeft. De rust in het hotel waar het nationale jeugdelftal verblijft, staat in schril contrast met de hectiek in Parijs. Nadat de Qatarese droom om de Champions League te winnen (opnieuw) in duigen viel tegen Real Madrid, is de onrust groot bij PSG. Chagrijn heerst rond de club, waar zelfs de eigen spelers negentig minuten lang zijn uitgefloten. Leerschool De 18-jarige Simons maakt het allemaal van dichtbij mee. Als jeugdspeler zit hij regelmatig bij de selectie van trainer Mauricio Pochettino en krijgt hij hier en daar ook minuten als controlerende middenvelder. "Ik ben een jonge speler en moet nog veel meemaken, maar ook als we verliezen, leer ik veel", legt Simons uit. "Hoe de spelers zich gedragen en hoe de omgeving reageert bijvoorbeeld."

Xavi Simons (vierde van rechts) te midden van alle wereldsterren van PSG - Pro shots

Hij kijkt veel om zich heen op de trainingen en bij wedstrijden. Simons geeft toe dat hij het nog steeds niet normaal vindt om dagelijks op het veld te staan met wereldsterren als Messi, Neymar en Kylian Mbappé. "Maar je went er wel aan en het is echt een eer om met ze te spelen. Vroeger keek ik altijd naar ze." Vergapen aan Verratti Simons leert van iedereen op de training, maar zijn oog gaat toch wat vaker naar een voor de buitenwereld misschien minder opvallende speler. Iemand die niet altijd wordt genoemd tussen alle sterren. "Marco Verratti", zegt Simons, met een mooi Spaans accent, waarschijnlijk overgehouden aan de bijna tien jaar dat hij bij FC Barcelona in de befaamde jeugdopleiding speelde. "Hij is niet normaal. Zo'n goede speler. Hoe hij om zich heen kijkt, hoe hij de bal controleert. Ik praat ook veel met hem daarover. Hij geeft mij veel aandacht", is Simons lovend over de Italiaanse middenvelder.

Marco Verratti tijdens de wedstrijd tegen AS Monaco - AFP

Buiten het veld krijgt Simons veel vragen over Messi. De jeugdinternational zelf trekt veel op met andere jongelingen binnen de selectie, zoals Nuno Mendes en Edouard Michut. Ook met Neymar heeft hij veel contact. "Ik zie hem een beetje als een vader. Hij is degene die vaak naar mij toekomt en vraagt of ik iets nodig heb of dingen moet weten. Het is ook echt een goede gozer buiten het veld. Een heel goed mens en dat is ook belangrijk." Klein broertje "Ik denk dat hij mij een beetje ziet als zijn kleine broertje. Hij heeft mij zien opgroeien toen ik bij Barça zat. Ik heb toen ook een commercial met hem gedaan. Dat schept toch een band", aldus Simons, die in 2019 de jeugdopleiding van Barcelona verruilde voor die van PSG.

Xavi Simons speelde tussen 2010 en 2019 in de jeugd van FC Barcelona - Pro shots

Simons speelde bij jeugdopleiding La Masía jarenlang samen met Nico González en Gavi. Met name die laatste maakt intussen furore bij de Catalanen én het Spaanse nationale elftal. "Of ik daar met jaloezie naar kijk? Zeker niet. Zo ben ik niet." "Gavi is mijn vriend. We zijn samen opgegroeid. Ik bel vaak met hem en gun hem dit ook echt. Ik ben blij voor hem en zijn familie. Iedereen heeft zijn eigen carrière en zijn eigen pad." Vol stadion Op het pad van Simons zit hij voorlopig eerste rang bij de grootste wedstrijden ter wereld, kijkend naar de grootste spelers. "Daar leer ik al zoveel van. Ik probeer op alles te letten en dat allemaal in mijn tas te stoppen." "Ook alles rond Santiago Bernabéu in Madrid was een les voor mij, toen we daar speelden in de Champions League. Ik zal je eerlijk zeggen: dat veld was zó goed en het stadion zat helemaal vol. Dat was wel echt top."

Xavi Simons schudt de hand van Lionel Messi - ANP

Of hij het nou wil of niet, de laatste tijd valt de naam van Simons in de media vaak over wat er buiten het veld speelt. Zijn contract bij PSG loopt af en nog altijd heeft hij niet verlengd. Wie de transfergeruchten leest, ziet dat zowel PSG als Barcelona nadrukkelijk op zijn handtekening azen. Zelf beantwoordt hij vragen over zijn toekomst vakkundig, alsof hij al tien jaar profvoetballer is. Menig leraar van mediatrainingen zou trots zijn. Maar na een beetje doorvragen, laat hij toch wat los. "Ik ben blij in Parijs, maar ik focus mij nu gewoon op minuten maken in de laatste wedstrijden die komen. In juni zien we wel wat er gaat gebeuren." Ook hier heeft hij goed gekeken naar de sterren bij zijn club.