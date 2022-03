NASA wil tweede maanlander naast Starship van SpaceX

NASA gaat bedrijven de mogelijkheid geven om een tweede maanlander te ontwikkelen voor het nieuwe Artemis-programma om astronauten op de maan te zetten. Dat heeft de ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt.

In 2021 koos NASA SpaceX voor het bouwen van de eerste maanlander, waarmee in 2025 de eerste Amerikanen in ruim vijftig jaar weer op het oppervlak van de maan moeten neerkomen.

Maar het bedrijf van Elon Musk is mogelijk niet de enige die een maanlander voor het Artemis-programma levert. NASA heeft aangekondigd dat het de ontwikkeling van een tweede lander in gang gaat zetten. Beide landers zouden dan ingezet kunnen worden.

"We verwachten dat we straks twee bedrijven hebben die veilig astronauten met hun landers naar het maanoppervlak kunnen brengen", zei programmamanager Lisa Watson-Morgan bij de bekendmaking. NASA hoopt zo terug te kunnen vallen op meerdere ervaren partijen.