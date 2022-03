Nederlandse Wolfsburg-vrouwen spelen gelijk tegen Miedema in Champions League

De voetbalsters van VfL Wolfsburg en Arsenal hebben in hun eerste onderlinge kwartfinaleduel van de Champions League gelijkgespeeld. In Londen werd het 1-1. Eerder op de avond won Juventus thuis met 2-1 van Olympique Lyonnais. De returns van alle wedstrijden in de kwartfinales zijn volgende week. Jill Roord en Dominique Janssen mochten in de basis starten bij Wolfsburg en traden zodoende aan tegen hun oude club Arsenal. Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Lynn Wilms bleven de hele wedstrijd op de Duitse bank. De onbetwiste spits van Oranje, Vivianne Miedema, stond vanzelfsprekend in de basis bij de Londenaren. Wassmuth blijft maar scoren De thuisploeg had in de eerste helft de overhand, maar het waren de bezoekers die met een 1-0 voorsprong gingen rusten. Een counter leverde in de negentiende minuut de openingstreffer op. Tabea Wassmuth dwong keepster Manuela Zinsberger met een afstandsschot tot een fraaie redding, maar enkele seconden later kopte ze de bal alsnog achter de Oostenrijkse goalie. Het was alweer de negende treffer van Wassmuth in zeven Champions League-optredens dit seizoen.

🟢⚽️ That's 9 goals in 7 Women's Champions League games for Wassmuth, who gives Wolfsburg the lead! #UWCL pic.twitter.com/HVofnxWv62 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 23, 2022

Onder leiding van een ijverige Miedema kreeg Arsenal wat kansjes, maar geen goals. Na rust ging Arsenal verder op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er ook bijna direct. Stina Blackstenius hoefde een voorzet van Noelle Maritz alleen nog maar binnen te lopen, maar met een leeg doel voor zich ging haar inzet voorlangs. De Zweedse Blackstenius scoorde niet lang daarna alsnog, helaas voor Arsenal in buitenspelpositie. Na een uur spelen kreeg Wolfsburg een mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen, maar inzetten van Wassmuth en Roord belandden op de paal. Die gemiste kansen kwamen Wolfsburg duur te staan. Het duel leek lang in een zege voor de Duitsers te eindigen, maar daar stak Lotte Wubben-Moy een stokje voor. Een harde vrije trap - verdiend door Miedema- van Tobin Heath belandde in haar voeten, waarna de verdedigster, die een Nederlandse vader heeft, snoeihard uithaalde voor de 1-1. Juventus bedwingt oppermachtig Lyon Zonder de nog altijd geblesseerde Daniëlle van de Donk trad Olympique Lyonnais in Turijn aan tegen Juventus. Vorig seizoen was Lyon met 3-2 en 3-0 te sterk in de knock-outfase, maar dit keer won Juventus met 2-1. Het was pas de derde nederlaag in de afgelopen 41 Champions League-duels van de Franse ploeg.

Agnese Bonfantini viert de winnende treffer tegen Lyon - Getty Images

Lyon, dat in de afgelopen zes jaar vijf keer de Champions League won, mocht wel al na acht minuten juichen. Juventus-verdediger Lisa Boattin leverde de bal zomaar in bij een tegenstander, waarna het bij de daaropvolgende aanval raak was voor Lyon. Selma Bacha gaf voor, Catarina Macario kopte onberispelijk binnen. Het was overigens een wonder dat Juventus niet een 1-0 voorsprong had, want Lina Hurtig was al na anderhalve minuut alleen voor de keeper komen te staan. De Zweedse schoof de bal echter net naast.

Op de weg terug Oranje-international en speelster van Olympique Lyonnais Daniëlle van de Donk scheurde in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië in november een pees in haar rechtervoet en is nog altijd herstellende. In gesprek met De Telegraaf liet ze weten vandaag weer voor het eerst op het veld te hebben gestaan. "Twaalf hele minuten een balletje getrapt, het is een begin", aldus Van de Donk.