Kabinet denkt aan basisbeurs van 255 euro voor uitwonende studenten

Naar verwachting komende vrijdag bespreekt de ministerraad de voorstellen. De Tweede Kamer spreekt volgende maand over de plannen.

Wat het kabinet betreft komt het inkomensplafond van de ouders voor een minimale aanvullende beurs te liggen op 53.900 euro. Om de hele aanvullende beurs te krijgen, moet het inkomen van de ouders 34.600 euro of lager bedragen.

Vanaf het studiejaar 2023-2024 zouden uitwonende studenten 255 euro moeten krijgen, en thuiswonende 91 euro. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in het AD.

Dat het kabinet het leenstelsel wil afschaffen staat in het regeerakkoord. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in september voor het afschaffen van het leenstelsel. Alleen de VVD was tegen.

Het is het plan om studenten die onder het leenstelsel vielen te compenseren. Het zou gaan om 359 euro per jaar dat ze gestudeerd hebben, met een maximum van 1436 euro, voor wie daadwerkelijk zijn diploma behaalt.