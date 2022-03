De NAVO is opgestaan uit de dood, maar wanneer grijpt het bondgenootschap in?

De NAVO is "hersendood", zei de Franse president Emmanuel Macron een paar jaar geleden. De Amerikaanse oud-president Donald Trump dreigde zijn land zelfs terug te trekken uit het militaire bondgenootschap. Amerika heeft niks aan de NAVO, vond hij.

Maar de oorlog in Oekraïne maakt het belang van de NAVO weer overduidelijk. Donderdag komen de leiders van de lidstaten samen op een top in Brussel om te kijken wat ze méér kunnen doen dan troepen sturen naar landen in Oost-Europa. Is er een kans dat ze toch nog besluiten om militair in te grijpen in Oekraïne?

Rode lijn

Oud-topdiplomaat Henne Schuwer, die werkte voor toenmalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer, is duidelijk: "Dat kan."

Toch zegt de NAVO tegen de rest van de wereld: we gaan Oekraïne niet in en we zullen Oekraïne nooit in gaan. Schuwer snapt die boodschap wel. "Er zijn bepaalde landen in de NAVO die nooit zullen willen ingrijpen. Die hadden die verzekering nodig, wil je de NAVO bij elkaar houden."

Militair ingrijpen zou de kans op een grotere oorlog of zelfs een kernoorlog tussen het Westen en Rusland te groot maken, vinden die landen. Desondanks kan er een punt komen dat de NAVO het tóch nodig vindt om militairen Oekraïne in sturen, zegt Schuwer.