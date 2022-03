Fans woedend, NAC staat voor overname door City Group: 'Komt einde aan de club'

Feest bij NAC Breda eerder deze maand na een 2-0 overwinning op De Graafschap - Pro Shots

"Met City Football Group, die reeds een langdurige samenwerking heeft met NAC, is deze week overeenstemming bereikt onder het voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, Stichting NOAD (dat het gouden aandeel van de club bezit, red.), de KNVB en de gemeente Breda", schrijft de club op haar website. Volgens NAC bevindt het verkoopproces zich in "de laatste fase" (vrijdag is er ook een gesprek met Stichting NOAD) en volgt er spoedig een akkoord met het voetbalconcern van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, waar onder meer Manchester City, Troyes, Lommel SK, Girona en New York City FC onder vallen. Supporters woedend Het bericht werd niet bepaald gelukkig ontvangen door de harde kern van NAC. "Als de deal daadwerkelijk doorgang vindt, is daarmee voor ons als diverse geledingen rond de club de ziel verkocht en komt er een einde aan NAC", melden diverse supportersgroepen gezamenlijk. "We willen geen handelshuis worden voor een sjeik en zijn City Group."

De interesse van City voor NAC komt niet uit de lucht vallen. Tussen 2016 en 2021 werkten NAC en de City Football Group al intensief samen. Veertien spelers, waaronder Angeliño, Manu Garcia en Paolo Fernandes kwamen afgelopen jaren in actie voor de Bredase club via de City-connectie. Ook werden met Engelse hulp trainingsfaciliteiten vernieuwd en kennis uitgewisseld over scouting en wedstrijddata. Daarnaast werd de staf uitgebreid met specialisten, zoals een kok en een arts. Aanloop Al sinds de zomer staat NAC in de etalage. Het Rotterdamse bureau Crossminds werd in de arm genomen om de verkoop in goede banen te leiden. Dat ging niet onopgemerkt. De club werd onder andere aangeboden via het online overnameplatform Brookz en trok veel interesse uit binnen- en buitenland. Liefst 36 geïnteresseerden meldden zich als overnamekandidaat. Uiteindelijk bleven er slechts enkele serieuze partijen over.