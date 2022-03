Oekraïne boekt terreinwinst rond Kiev, 'humanitaire ramp' dreigt in voorsteden

Het Oekraïense leger heeft rond de hoofdstad Kiev terreinwinst geboekt op het Russische leger. Volgens burgemeester Klitsjko heeft Oekraïne de zwaarbevochten voorsteden Makariv en Irpin weer onder controle gekregen. Volgens The Washington Post heeft het Russische leger delen van Makariv nog wel in handen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat Oekraïne momentum heeft verkregen in de strijd tegen de Russen. "We zien de afgelopen dagen dat de Oekraïners er in slagen de Russen te verjagen in bezette gebieden", zei een woordvoerder gisteravond. Ook in het zuiden van het land zouden de Oekraïners daarin slagen.

Het Russische leger wist in de eerste dagen van de oorlog tot de buitenwijken van Kiev door te stoten, maar stuitte daar op hevig verzet. Oekraïne hield er rekening mee dat het Russische leger Kiev zou omsingelen, maar dat lijkt te mislukken.

Gevaar nog niet geweken

Het gevaar is voorlopig nog niet geweken, zei burgemeester Klitsjko vandaag in een digitale toespraak tegen de gemeenteraad van München. Er is behoefte aan meer westerse steun: "In de stad is een tekort aan hulpmiddelen, ambulances en medicijnen."

Dit zijn beelden van afgelopen zondagnacht: