Voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright overleden

De Democraat Albright was van 1997 tot 2001 minister van Buitenlandse Zaken onder president Clinton. Ze was de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de VS.

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright is vanochtend overleden aan de gevolgen van kanker. Haar familie meldt dat ze overleed in het bijzijn van familie en vrienden. Ze was 84 jaar.

Albright werd geboren als Maria Jana Korbelová in een Joods-Tsjechisch gezin in Praag. Haar vader was diplomaat. In 1939 week het gezin vanwege de Duitse bezetting van Tsjechoslowakije uit naar Londen.

In 1941 bekeerden haar ouders zich tot het rooms-katholicisme. Madeleine groeide op als een katholiek meisje, en hoorde nooit van haar ouders dat ze van oorsprong joods was. In 1948 vertrokken de Korbels naar de VS, waar Albright in 1957 de Amerikaanse nationaliteit kreeg.

Ze ging naar het prestigieuze en conservatieve Wellesley College voor meisjes bij Boston, waar ze zonder van haar joodse afkomst te weten in een Joods vriendinnengroep terecht kwam. Haar beste vriendin was Emily Cohen, later een prominente journaliste en China-deskundige.

Een van haar vriendinnen van destijds vertelde later dat ze niet waren als de andere meisjes. Ze praatten over literatuur, politiek en over wat ze wilden met het leven, terwijl andere meisjes praatten over kapsels en uitgaan. Albright was ook al sinds haar achttiende politiek actief voor de Democratische Partij.

Ook werkte ze al jong als journalist voor de Denver Post, waar ze haar man Joseph Albright ontmoette, met wie ze drie dochters kreeg. Het verhinderde haar niet carrière te maken.

In 1975 promoveerde ze op een dissertatie over de Praagse Lente, de korte periode van democratisering in haar geboorteland in 1968, die werd neergeslagen door troepen van het Warschau Pact. Daarna werd ze actief in het Amerikaanse Congres. Haar voormalige hoogleraar Brzezinzki, die door president Carter was benoemd tot nationaal veiligheidsadviseur, koos haar als zijn vertegenwoordiger in het Congres.