Oranjeselectie wekt wrevel: hockeysters moeten googelen wie wie is

De 20-koppige selectie van de Oranje hockeyvrouwen voor de Pro League duels in en tegen India van 8 en 9 april bevat liefst 🔟 debutanten.



Yibbi Jansen is met 21 interlands en 8 goals de meest ervaren speelster in de ploeg, die in totaal slechts 87 interlands aan ervaring telt.