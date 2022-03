Economische malaise Sri Lanka verergert, leger naar tankstations

De diepe economische crisis waarin Sri Lanka in terecht is gekomen leidt tot steeds zwaardere maatregelen. De regering heeft honderden militairen naar door de staat beheerde tankstations gestuurd om te helpen bij de distributie van brandstof na plotselinge prijsstijgingen en tekorten. Mensen staan uren in de rij voor de benzinepompen. De schaarste leidt soms tot schrijnende taferelen. Maandag werd een motorrijder doodgestoken bij een ruzie bij een benzinepomp. Enkele dagen eerder bezweken drie oudere mannen door de hitte in de rij voor een tankstation. Zaterdag moesten de examens voor zo'n 3 miljoen scholieren en studenten worden uitgesteld. Het ministerie van onderwijs kon het papier en de inkt voor de printers niet meer betalen. Melkpoeder, rijst en suiker zijn alleen nog op rantsoen verkrijgbaar en vanwege de hoge brandstofprijzen wordt de stroom in het hele land iedere dag ruim zeven uur uitgeschakeld. In het land vinden al langer protesten plaats:

Het land in de Indische Oceaan worstelt al langere tijd met economische malaise, de ergste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Een van de belangrijkste oorzaken is het teruggelopen toerisme, de voornaamste inkomstenbron op het eiland. Dat komt nu langzaam weer op gang maar lag lang stil door covid-19. Op Sri Lanka stortte het toerisme zelfs al een jaar vóór corona in, na zware aanslagen op paaszondag waarbij ook vakantiegangers omkwamen. "Toen dat net weer een beetje op gang kwam, kwam de pandemie eroverheen", zegt correspondent Aletta André. Biologische landbouw De instorting van het toerisme is niet de enige oorzaak van de crisis. "Belangrijk is ook dat Sri Lanka indertijd geld heeft geleend bij China, en die schuldenlast is heel groot. Het land heeft geen reserves en vanuit Peking komt er weinig medeleven." Daar komt nog bij dat de regering vorig jaar besloot de landbouwsector in één klap te laten overschakelen op biologische landbouw. "Zonder dat boeren daar scholing of hulp bij kregen. Dus dat veroorzaakte de nodige problemen."

Een protest tegen de tekorten vandaag, duizenden gingen de straat op in de hoofdstad Colombo - EPA

Verder is Sri Lanka voor veel producten sterk afhankelijk van import, zoals voedsel en medicijnen. De inflatie is op het hoogste punt sinds 2015 waardoor het moeilijker wordt voor die importproducten te betalen. De wereldwijd hoge energie- en brandstofprijzen komen daar nog bij. Het IMF heeft toegezegd een hulpverzoek van het land in overweging te nemen. Er zijn inmiddels mensen die het land ontvluchten, al zijn het er nog weinig. "Vandaag was in het nieuws dat er 16 vluchtelingen met twee bootjes in India zijn aangekomen. Ze worden opgevangen in een bestaand vluchtelingenkamp, waar ook nog Tamils uit Sri Lanka wonen die al tijdens de burgeroorlog zijn gevlucht." India houdt er rekening mee meer Sri Lankanen hun heil in het buurland zoeken de komende weken, mogelijk enkele duizenden.