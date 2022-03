Wereldzwembond weert Russen nu ook, als een van de laatste mondiale sportfederaties

Wereldzwembond FINA heeft besloten dat Russen en Belarussen toch niet welkom zijn op de wereldkampioenschappen, die van 18 juni tot en met 3 juli plaatsvinden in Boedapest. De FINA gaat daarmee als een van de laatste mondiale sportfederaties overstag.

Lange tijd wilde de FINA niets van een boycot weten. Atleten uit zowel Rusland als Belarus waren welkom, mits ze onder neutrale vlag zouden aantreden, zo werd eerder deze maand bekendgemaakt.

Europese zwemnaties als Denemarken, Finland, Duitsland en Zwitserland dreigden daarop om uit protest niet naar Hongarije af te reizen. De FINA maakte op zijn beurt woensdag bekend alsnog overstag te gaan.

WK kortebaan vooralsnog in Rusland

Opmerkelijk genoeg is de WK kortebaan nog niet van de officiële wedstrijdkalender van de FINA geschrapt. De mondiale titelstrijd in het (niet-olympische) 25-meterbad vindt formeel van 17 tot 22 december plaats in het Russische Kazan.