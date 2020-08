Ophef over vrijlaten collaborateurs

"Het Nederlandse volk zal zich moeten afvragen wat wij op den duur met de zogenaamde lichte gevallen willen", redeneerde Schermerhorn. Hij zette uiteen dat het rechtssysteem is overweldigd, veel overvolle detentiekampen niet winterklaar zijn en er ook onschuldigen vastzitten.

Premier Schermerhorn heeft veel onrust veroorzaakt met een voorstel opgepakte collaborateurs vrij te laten. Een toch al omstreden dossier is daardoor nog chaotischer geworden.

Quote

Veel Nederlanders hebben echter geen boodschap aan die nuances. Ze zijn woest dat de premier al drie maanden na de bevrijding de helft van de 120.000 gedetineerden wil laten gaan. Een verduidelijking van Schermerhorn dat een proces later volgt, helpt niks.

"Landgenoten, dit mag niet gebeuren!", briest de Communistische Partij. "Ook al behoorden zij niet tot de leiders, dragen alle NSB'ers door het feit van hun vrijwillig lidmaatschap, mede de verantwoordelijkheid voor alle misdaden van hun aanvoerders. Door hun vrijwillig lidmaatschap hebben zij de bloeddorstige vijand steun verleend."

"In lichte gevallen geloof ik niet", protesteert een verzetsleider in De Waarheid. Een ander noemt "het een vuistslag in het gelaat van onze illegale werkers". "Straks straat Mussert weer te preken", schrijft een mejuffrouw W.B. de krant. "Maar dan komt er échte bijltjesdag."

Verwaarloosd, vernederd, mishandeld

De Waarheid schrijft dat er naast betogingen en handtekeningacties inderdaad op sommige plekken al vrijgelaten verdachten zijn aangevallen door woedende menigtes. "Het ziet ernaar uit dat de NSB'ers binnenkort zelf zullen vragen om voorlopig binnen de veilige prikkeldraadversperring van hun kampen te mogen blijven."

Het is maar de vraag of dat klopt. Hoe het er achter die prikkeldraadversperring aan toegaat kan weinig Nederlanders iets schelen. Opgeruimd staat netjes, denkt men over de 130 kampen waar moffenmeiden, fanatieke SS'ers, oorlogsprofiteurs, NSB-meelopers en SD-oorlogsmisdadigers door elkaar zitten. Verwaarloosd, vernederd, mishandeld.

Het Amsterdamsch Dagblad vindt de omstandigheden in het kamp aan de Levantkade best redelijk. "Een plaatijzeren loods ziet er nu eenmaal weinig aantrekkelijk uit, maar tenslotte behoeft een arrestantenkamp ook geen vakantiekolonie te zijn."