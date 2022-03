De mogelijk nieuwe speler op het oorlogstoneel heet Belarus

Dit tekent de stemming in Belarus, zegt Siarhiej Pialiasa, commentator bij Belsat TV, de onafhankelijke Belarussische zender die opereert vanuit Polen: "Belarussen hebben geen idee waarom ze zouden moeten gaan vechten in Oekraïne, ze hebben er niets bij te winnen. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat het Belarussische leger nog altijd niet meevecht, want Loekasjenko weet ook dat daar geen steun voor is. Daarom probeert hij het moment dat hij troepen moet leveren zo lang mogelijk uit te stellen."

In de strijd tegen Oekraïne is de Belarussische president Loekasjenko een trouwe bondgenoot van president Poetin. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemde Belarus tegen de resolutie die de Russische inval in Oekraïne veroordeelt. Ook heeft de regering-Loekasjenko onlangs een grondwetswijziging doorgevoerd die de plaatsing van kernwapens mogelijk maakt. Dat wordt gezien als een uitnodiging aan Rusland om dat ook daadwerkelijk te doen.

Nu die militair in de knel komt, nadert ook het moment dat hij bij Loekasjenko aanklopt en zegt: 'It's pay back time'.

Pialiasa vreest echter dat dat moment onvermijdelijk gaat komen: "Iedereen ziet dat het Russische leger verliezen lijdt en behoefte heeft aan vers bloed. Als Poetin daarvoor Loekasjenko om hulp vraagt dan kan die nauwelijks weigeren. Want één van de redenen dat Loekasjenko na de verloren verkiezingen van 2020 nog steeds aan de macht is, is de steun van Poetin. Nu die militair in de knel komt, nadert ook het moment dat hij bij Loekasjenko aanklopt en zegt: 'It's pay back time'".

Bob Deen van Instituut Clingendael wijst op de risico's die voor Loekasjenko verbonden zijn aan een inval in Oekraïne: "Het Belarussiche leger is vooral een verdedigingsleger. Dat zal het moeten opnemen tegen het strijdlustige leger van Oekraïne, dat inmiddels volop in bezit is van goede wapens. De kans dat het Belarussische leger vooral verliezen zal leiden is daarmee groot. Het heeft ook nagenoeg geen oorlogservaring."

Sancties

Daarnaast is de vraag wat Belarus aan nieuwe sancties krijgt opgelegd als het actief gaat meevechten in Oekraïne, zegt Deen: "Het land heeft na de verkiezingsfraude van 2020 en de toegenomen repressie al met sancties te maken. Op dit moment wordt het al gezien als medeplichtig omdat het zijn grondgebied leent als springplank voor de Russische invasie. Maar actief meedoen met de strijd zou tot nog meer sancties leiden."

Als het aan de Belarussische oud-minister Pavel Latoesjka ligt komen die aangescherpte sancties er hoe dan ook. In 2020 sloot Latoesjka zich aan bij het team van oppositieleider Tichanovskaja. Hij is nu hoofd van de Belarussische schaduwregering in ballingschap.

"Omdat de sancties die Loekasjenko in 2020 kreeg opgelegd hem nog altijd niet hard genoeg raken heeft hij kunnen uitgroeien tot wat hij is: de man die de Russische inval in Oekraïne mede mogelijk heeft gemaakt", aldus Latoesjka. "Als het westen Loekasjenko nu nieuwe, stevige sancties oplegt zal dat grote onrust in de samenleving veroorzaken. Mogelijk is die onrust de opmaat naar de omverwerping van Loekasjenko en daarmee van Poetins belangrijkste bondgenoot."

