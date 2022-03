Bondscoach Van Gaal toch gewoon op de bank tijdens oefenduel met Denemarken

Na overleg met de verantwoordelijke autoriteiten bleek bovendien dat de huidige regels het toestonden dat hij vandaag de oefensessie van Oranje ter plekke - want de buitenlucht en mits op afstand - zou bekijken. En dat deed de bondscoach, die in een geblindeerd busje naar het trainingsveld werd gereden, dan ook.

Isolatie na een besmetting geldt voor een periode van vijf dagen, nadat de eerste klachten zich hebben gemanifesteerd. In het geval van Van Gaal was dat afgelopen vrijdag, hoewel de verkouden klinkende Amsterdammer toen nog wel negatief testte.

De coronabesmetting kwam uiterst ongelegen voor Van Gaal, die zijn ploeg deze week voorbereidt op de oefenduels met Denemarken en Duitsland (dinsdag, eveneens in Amsterdam), maar meer nog op het WK van later dit jaar in Qatar. De bondscoach is voornemens de aanloop naar die wedstrijden te benutten om zijn spelersgroep het nieuwe spelsysteem dat hij voor ogen heeft, bij te brengen.

Daar dreigde een grote streep doorheen te moeten, maar de schade lijkt nu toch mee te vallen voor de 70-jarige trainer, die dinsdag de training wel vanaf elders en op een beeldscherm moest volgen.