Vanavond op tv: Zedenzaken op de plank • NAVO weer springlevend • Belarussen vechten tegen Rusland

Meer zedenzaken blijven op de plank liggen Het deel van de zedenzaken dat politie en het Openbaar Ministerie (OM) binnen de afgesproken tijd behandelen, is de afgelopen jaren kleiner geworden en ligt ver onder de norm. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid opvroeg. Deskundigen en slachtoffers maken zich zorgen; vermeende daders worden nu minder snel gestopt.

Opvang niet-Oekraïense asielzoekers in de knel Er komen steeds meer plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Nu zijn het er al 26.000, maar het worden er nog veel meer. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken in een Kamerdebat. Een debat dat in de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten, soms ongemak oplevert. Want waarom kan voor Oekraïners wel, wat voor bijvoorbeeld Syrische of Afghaanse vluchtelingen niet kan?

Belarussen vechten mee tégen Rusland Eén van de weinige landen die Vladimir Poetin steunt in de oorlog tegen Oekraïne is buurland Belarus. Nadat Poetin dictator Loekasjenko te hulp was geschoten bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime, bood het regime hulp aan de Russen. Maar het Belarussische volk steunt de oorlog niet. Belarussische militairen zouden deserteren en spoorwegpersoneel maakt rails onklaar om gebruik door de Russen te voorkomen. Verslaggever Saskia Dekkers spreekt een aantal Belarussen die nog een stap verdergaan en zich melden aan het front om te vechten tegen de Russen.