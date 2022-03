Advocaat keert terug bij FC Utrecht als adviseur van interim-trainer Kruys

Dick Advocaat (74) blijft actief binnen het voetbal, mits hij eruit komt met FC Utrecht. Hij is met de club in gesprek om tot het einde van het seizoen een adviserende rol op zich te nemen. Naar verluidt zijn de gesprekken in een afrondende fase.

Advocaat zou bij Utrecht in de technische staf toetreden als mentor van de onervaren interim-trainer Rick Kruys (36). Na het ontslag van René Hake afgelopen maandag werd bekend dat assistent-trainer Kruys het seizoen afmaakt als hoofdtrainer. Kruys heeft de juiste papieren, maar nog geen ervaring.

Advocaat ervaringsdeskundige play-offs

FC Utrecht staat op dit moment zevende in de eredivisie, een plek die recht geeft op de play-offs voor Europees voetbal. Advocaat heeft ervaring als trainer met het winnen van die play-offs. In 2019 won hij de finale met FC Utrecht van Vitesse, vorig jaar won hij met Feyenoord van uitgerekend FC Utrecht.