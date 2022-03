Sluis in Terneuzen opgeblazen: 'Ons hele huis stond te schudden'

Aannemerscombinatie Sassevaart, verantwoordelijk voor de sloop, geeft toe dat de explosie meer hinder heeft opgeleverd voor de omgeving dan verwacht. "Veel omwonenden zijn geschrokken van de explosie die in een grote straal om de Middensluis duidelijk merkbaar was", schrijft de organisatie. De aannemer laat weten de situatie te betreuren. "We zijn het ploffen uitgebreid aan het evalueren."

Na 113 jaar en vele verbouwingen en renovaties komt er vandaag een einde aan het leven van de Middensluis in Terneuzen. De westelijke wand van de sluis is vanmiddag opgeblazen met explosieven. Omroep Zeeland schrijft dat de dreun in de wijde omgeving was te voelen.

In totaal was er 13.000 kilo dynamiet nodig om de kadewand te breken. Dat gebeurde allemaal onder water. Projectmanager Koen van Schoor zegt tegen Omroep Zeeland dat het grootste gedeelte van de wand onder water ligt. Een paar meter van de wand bevindt zich boven water. "Als we dat allemaal met een sloophamer moeten doen, zijn we veel langer bezig", zegt hij.

De bedoeling was dat de muur alleen zou breken, maar na de knal bleek dat hij is ingestort. De wand kan nu worden opgeruimd. De Middensluis heeft twee wanden. Vandaag is één wand opgeblazen, de andere is in april aan de beurt. Volgens Van Schoor moeten er nog werkzaamheden worden uitgevoerd om de wand stabiel te maken. "Daarna is het veilig om ook die wand tot ontploffing te brengen."

De Middensluis stamt uit 1910 en was ooit een zeesluis. Hij wordt gesloopt om plaats te maken voor de Nieuwe Sluis. Die wordt gebouwd zodat er straks grotere zeeschepen door het Kanaal van Gent naar Terneuzen kunnen varen. Ook wordt door de ingebruikname van de Nieuwe Sluis de capaciteit van het gehele sluizencomplex vergroot.