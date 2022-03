Poetin wil dat gas in roebels betaald wordt, niet meer in euro's of dollars

Rusland wil dat zogeheten 'onvriendelijke' landen gasaankopen gaan afrekenen in roebels. President Poetin heeft de Russische centrale bank en andere instanties opdracht gegeven om dat binnen een week te regelen. Nu wordt gas vooral in euro's en dollars betaald.

Onder meer alle EU-landen, Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn door Poetin als 'onvriendelijk' aangemerkt. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de Russische roebel fors minder waard geworden. Door gasbetalingen in roebels te eisen, komt er meer vraag naar de munt. Want ontvangers van gas moeten dus roebels gaan kopen om te betalen voor leveringen.

De koers van de roebel ten opzichte van de dollar steeg wat na de bekendmaking, maar staat nog altijd veel lager dan voor de oorlog. De Europese gasprijs, die vaak fors fluctueert, steeg ook na de aankondiging. Hij staat nu op 115 euro per megawattuur, dat is 17 procent meer dan gisteren.