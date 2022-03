Nog veel huidbleekmiddelen met schadelijke stoffen te koop

In Nederland worden nog veel huidbleekmiddelen verkocht met verboden en schadelijke ingrediënten. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, op basis van 88 controles die vorig jaar bij verkopers werden gehouden. In een fors aantal producten zaten hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen. Dat zijn middelen die al sinds 2001 verboden zijn. Ze worden gebruikt door mensen die een wittere huid willen of vlekken willen wegwerken.

De verboden ingrediënten kunnen bij gebruikers leiden tot permante huidbeschadigingen, een verstoorde hormoonbalans of schade aan het zenuwstelsel. Zo kan hydrochinon leiden tot grote witte vlekken of kleine zwarte pigmentophopingen. De huid kan daardoor zelfs juist donkerder worden, het tegenovergestelde van wat de middelen beloven, zegt de NVWA.

De illegale huidbleekmiddelen worden vaak verkocht in toko's en afrocosmeticawinkels. Ze worden vaak in kleine hoeveelheden geïmporteerd van buiten de EU en niet via de groothandels en importeurs die bij de NVWA bekend zijn. De producten met verboden middelen zijn meteen uit de handel gehaald en vernietigd.

Rapporten en boetes

In 31 gevallen maakte de NVWA rapport op omdat er dingen mis waren. In 21 gevallen was dat omdat inspecteurs in winkels constateerden dat er verboden ingrediënten op de etiketten van de middelen stonden. In 10 gevallen werden de verboden middelen door laboratoriumonderzoek aangetoond. Er werden boetes opgelegd variërend van 525 tot 2625 euro. In vier gevallen waarin de overtreding minder zwaar was, werd volstaan met een waarschuwing.

De NVWA controleert niet alleen verkopers, maar probeert ook om via importcontroles verboden producten tegen te houden.