Viruswaarheid.com schakelt door naar RIVM-site • Premier Ardern bedankt Nieuw-Zeelanders

Voor NOS-correspondenten, die het hele jaar in het buitenland wonen, is de zomer normaal gesproken het moment om terug te komen naar Nederland. Maar dit jaar kregen ook zij te maken met reisbeperkingen en soms verplichte quarantaines.

Hoe ging dat in het buitenland? Vier correspondenten vertellen over hun ervaringen. Over instant-noedels met banaan in een Chinees quarantainehotel, journaalitems vanaf het balkon en een verhuizing van bijna een half jaar.

En Afrikacorrespondent Elles van Gelder vertelt over haar strijd tegen borstkanker in coronatijd, waardoor ze 145 dagen bijna van de buitenwereld was afgesloten. "Dat plaatst die tien dagen quarantaine die Nederland aanraadt misschien wel in perspectief."

Quarantaine en reisbeperkingen: zo verging het de NOS-correspondenten