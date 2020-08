Recordaantal nieuwe besmettingen in Hongarije • Aantal nieuwe doden en ziekenhuisopnames lijkt te dalen

Wij sluiten het liveblog af. Morgen starten we een nieuw liveblog met het belangrijkste coronanieuws. Fijne nacht!

De Braziliaanse eilandengroep Fernando de Noronha kiest voor een opvallende manier om het coronavirus het hoofd te bieden. Het eiland verwelkomt enkel nog toeristen die covid-19 hebben gehad en daarvan hersteld zijn. De nieuwe regels gaan op 1 september in. De strategie is opmerkelijk omdat de laatste tijd steeds meer herbesmettingen met corona worden ontdekt en er nog veel onduidelijk is over de duur van de immuniteit na een eerste besmetting. Het toerisme ligt al vanaf begin maart plat op de eilanden, waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de circa 3000 vaste bewoners. Tot nu toe zijn er op de eilandengroep 93 besmettingen vastgesteld, niemand overleed aan het virus. Brazilië is hard getroffen door het virus, met meer dan 120.000 doden en bijna vier miljoen besmettingen.

De Britse politie heeft een boete van ruim 11.000 euro opgelegd aan zeker negen mensen die betrokken waren bij het organiseren van illegale feesten dit weekend op verschillende plaatsen in Engeland. Het zijn de eerste boetes die worden uitgedeeld sinds vrijdag strengere maatregelen werden ingesteld.

In Hongarije zijn er binnen 24 uur 292 nieuwe besmettingen bij gekomen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie in maart. Tot voor kort waren er in het land, met zo'n 10 miljoen inwoners, vrij weinig besmettingen. Afgelopen vrijdag werden er voor het eerst sinds april meer dan 100 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Door het stijgende aantal besmettingen sluit Hongarije 1 september zijn grenzen voor de meeste buitenlanders. Hongaarse staatsburgers en buitenlanders met verblijfsrecht in Hongarije moeten na terugkeer uit het buitenland 14 dagen in thuisquarantaine. Alle andere buitenlanders kunnen vanaf dinsdag alleen in uitzonderlijke gevallen naar Hongarije reizen. In Hongarije zijn 614 mensen overleden aan covid-19.

Het aantal coronabesmettingen in Libanon neemt sinds de explosie in de haven van Beiroet toe. Hoewel Libanon de epidemie in eerste instantie redelijk onder controle leek te hebben komen er nu dagelijks ruim 600 nieuwe besmettingen bij. De afgelopen tien dagen werd meer dan een derde van het totaal aantal besmettingen (16.870) geregistreerd. Er overleden 156 mensen aan corona. Corona laait weer op in Libanon, maar heeft voor inwoners geen prioriteit

Bij de grote anti-coronademonstratie gisteren in Berlijn zijn 33 politieagenten gewond geraakt. De politie heeft 316 demonstranten gearresteerd, 131 van hen worden vervolgd. Zo'n 400 demonstranten probeerden gisteravond het Duitse parlementsgebouw binnen te dringen nadat ze door politie-afzettingen heen waren gebroken. Vandaag spraken Duitse politici hun afschuw uit over de provocaties van gisteren. Bondspresident Steinmeier sprak van een aanval op het hart van de Duitse democratie door provocerende rechtsextremisten. "Dat zullen we nooit accepteren." Er werd gisteren door tienduizenden mensen gedemonstreerd, op de meeste plekken verliep de demonstratie vreedzaam.

Een restaurant in Beek en een café in Silvolde in de Achterhoek sluiten tijdelijk hun deuren vanwege de corona-uitbraak bij amateurvoetbalclub Silvolde. Acht spelers van het eerste elftal van die club zijn positief getest op corona. Een van hen heeft afgelopen maandag en woensdag gewerkt bij het restaurant in Beek. Het restaurant blijft uit voorzorg tot dinsdag dicht en de medewerkers die met de jongen hebben gewerkt is ook gevraagd zich te laten testen. Het café in Silvolde blijft uit voorzorg dicht. "Er gebeurt momenteel heel veel in het dorp", zegt eigenaar Erik ter Voert tegen Omroep Gelderland over de besmettingen bij de plaatselijke voetbalclub. "Er zijn steeds meer geruchten en mensen die zich moeten laten testen." Hoewel hij niet weet of er besmette mensen in zijn café zijn geweest, houdt hij uit voorzorg tot donderdag zijn café dicht.

In het Achterhoekse amateurvoetbal zijn vijf wedstrijden afgelast vanwege een corona-uitbraak bij sportclub Silvolde. Acht spelers van het eerste elftal van die club zijn positief getest op corona. Voetballers van vv Gendringen, SVGG uit Megchelen, NVC uit Netterden, vv Etten en SC Varsseveld zijn mogelijk op meerdere feestjes in contact geweest met de spelers van Silvolde. De trainers van die clubs houden hun spelers daarom uit voorzorg thuis.

Tijdens de lockdown in maart, april en mei nam het aantal vluchten wereldwijd dramatisch af. Volgens sommige metingen leidde dat tot soms wel 90 procent minder vliegtuigstrepen. Wat lang niet iedereen weet is dat deze door de mens gemaakte bewolking invloed heeft op het weer, en uiteindelijk ook op het klimaat. De vliegtuigbewolking houdt zonnestraling tegen, als een soort spiegel. Zo hebben de strepen een verkoelend effect. Maar de aarde geeft ook warmte af. En dan werken diezelfde wolken als een deken die warmte vasthoudt. "Uiteindelijk wint dat opwarmende effect", zegt Piet Siebesma, als wolkenexpert verbonden aan het KNMI en de TU Delft. "Het netto-effect is dus dat vliegtuigstrepen het klimaat iets warmer maken." Lees hieronder meer over vliegtuigstrepen en het klimaat: 'Vliegtuigstrepen verdubbelen bijdrage luchtvaart aan klimaatverandering'

Tot 10.00 uur vanochtend zijn er 508 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er 501. Vorige week werden er gemiddeld 510 besmettingen per dag gemeld, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De meeste besmettingen (62) zijn in Amsterdam, gevolgd door Den Haag (59) en Rotterdam (50). Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen in Montfoort (6,5 per 10.000 inwoners), Mook en Middelaar (3,8) en Oude IJsselstreek (3,0). Doden en ziekenhuisopnames De GGD's hebben vandaag 3 nieuwe ziekenhuisopnames en 0 doden gemeld aan het RIVM. Vorige week ging het om gemiddeld 12 nieuwe opnames en 5 doden per dag. De stijging van de afgelopen weken lijkt niet door te zetten; eerder is er sprake van een daling van het aantal nieuwe opnames en sterfgevallen. Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. De meeste opnames en overlijdens waren dan ook niet vandaag, maar zijn nu pas gemeld bij het RIVM. Het daadwerkelijke aantal kan dus hoger liggen. Er liggen 127 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 33 op de IC. Begin april, op het hoogtepunt van de crisis, lagen er zo'n 4000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1400 op de intensive care.

Het Nijmeegse café Samson moest gisteravond per direct en voor onbepaalde tijd zijn deuren sluiten. In het speciaalbiercafé werden de coronamaatregelen volgens de gemeente onvoldoende nageleefd. De eigenaar van de in Nijmegen bekende horecazaak erkent op Facebook dat hij tekort is geschoten in het handhaven van de regels. "En wel: dat de gast zittend moet plaatsnemen in het café en op het terras. Wij gaan hier in de toekomst nog strenger op handhaven!"

In België kwamen er tussen 20 en 26 augustus iedere dag gemiddeld 437 geregistreerde coronabesmettingen bij. Dat is 15 procent minder dan de week daarvoor, toen gemiddeld bij 515 mensen per dag werd vastgesteld dat ze corona hebben. Ook het aantal ziekenhuisopnames in België is gedaald. Er werden tussen 20 en 26 augustus gemiddeld 15 coronapatiënten per dag opgenomen, tegen 26 een week eerder. Er waren afgelopen week ook minder sterfgevallen: 22 mensen overleden aan het coronavirus. De week daarvoor waren dat er 42.

De politie heeft vannacht ingegrepen bij een actie van een groep jongeren in Soest. De ongeveer 80 jongeren stonden op het Kerkplein, voor de deur van café De Kuil. De eigenaar van dat café, Vincent van der Wardt, had vrijdagavond een coronaboete van 4000 euro gekregen omdat zijn klanten te dicht bij elkaar zaten. Uit frustratie besloot Van der Wardt gisteren een briefje met 'Te koop' op het raam van zijn café te hangen. Hij zegt dat hij de regels niet heeft overtreden. De jongeren zorgden gisteravond voor onrust bij het gesloten café, meldt RTV Utrecht. Ze draaiden luide muziek, lieten motoren knetteren en af en toe klonk vuurwerk. Toen er ook glas op straat werd gegooid en de bijeenkomst uit de hand dreigde te lopen, greep de politie in. Agenten sommeerden de jongeren om weg te gaan, hier en daar werd daarbij een klap uitgedeeld. Ook werden politiehonden ingezet. Het is niet bekend of er ook jongeren zijn aangehouden.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 25 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University, die alle beschikbare cijfers bij elkaar optelt. Van bijna 16,5 miljoen mensen is bekend dat ze weer zijn hersteld. Het wereldwijde dodental staat op 842.702.

Voor NOS-correspondenten, die het hele jaar in het buitenland wonen, is de zomer normaal gesproken het moment om terug te komen naar Nederland. Maar dit jaar kregen ook zij te maken met reisbeperkingen en soms verplichte quarantaines. Hoe ging dat in het buitenland? Vier correspondenten vertellen over hun ervaringen. Over instant-noedels met banaan in een Chinees quarantainehotel, journaalitems vanaf het balkon en een verhuizing van bijna een half jaar. En Afrikacorrespondent Elles van Gelder vertelt over haar strijd tegen borstkanker in coronatijd, waardoor ze 145 dagen bijna van de buitenwereld was afgesloten. "Dat plaatst die tien dagen quarantaine die Nederland aanraadt misschien wel in perspectief." Quarantaine en reisbeperkingen: zo verging het de NOS-correspondenten

In Duitsland is de afgelopen 24 uur van 785 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Dat zijn er een stuk minder dan de dag daarvoor, toen 1479 nieuwe coronabesmettingen werden geregistreerd. Vrijdag ging het om 1571 nieuwe gevallen. In het weekend worden in Duitsland in het algemeen minder besmettingen gemeld door de gezondheidsautoriteiten dan doordeweeks, zegt radiozender Deutschlandfunk. De afgelopen dag zijn er in Duitsland zes mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totaal aantal Duitse coronadoden komt daarmee op 9295.

Een onbekende heeft de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht en dit adres doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. De actiegroep Viruswaarheid verzet zich juist tegen veel maatregelen en informatie over het coronavirus van de overheid en het RIVM. De groep, voorheen bekend onder de naam Viruswaanzin, protesteert hier ook regelmatig tegen. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zegt tegen het ANP te onderzoeken of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen het gebruik van viruswaarheid.com. De actiegroep zelf gebruikt het webadres viruswaarheid.nl.

