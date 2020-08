Italiaanse burgemeester verbiedt mondkapjes • Meer dan 25 miljoen besmettingen wereldwijd

Het Nijmeegse café Samson moest gisteravond per direct en voor onbepaalde tijd zijn deuren sluiten. In het speciaalbiercafé werden de coronamaatregelen volgens de gemeente onvoldoende nageleefd. De eigenaar van de in Nijmegen bekende horecazaak erkent op Facebook dat hij tekort is geschoten in het handhaven van de regels. "En wel: dat de gast zittend moet plaatsnemen in het café en op het terras. Wij gaan hier in de toekomst nog strenger op handhaven!"

In België kwamen er tussen 20 en 26 augustus iedere dag gemiddeld 437 geregistreerde coronabesmettingen bij. Dat is 15 procent minder dan de week daarvoor, toen gemiddeld bij 515 mensen per dag werd vastgesteld dat ze corona hebben. Ook het aantal ziekenhuisopnames in België is gedaald. Er werden tussen 20 en 26 augustus gemiddeld 15 coronapatiënten per dag opgenomen, tegen 26 een week eerder. Er waren afgelopen week ook minder sterfgevallen: 22 mensen overleden aan het coronavirus. De week daarvoor waren dat er 42.

De politie heeft vannacht ingegrepen bij een actie van een groep jongeren in Soest. De ongeveer 80 jongeren stonden op het Kerkplein, voor de deur van café De Kuil. De eigenaar van dat café, Vincent van der Wardt, had vrijdagavond een coronaboete van 4000 euro gekregen omdat zijn klanten te dicht bij elkaar zaten. Uit frustratie besloot Van der Wardt gisteren een briefje met 'Te koop' op het raam van zijn café te hangen. Hij zegt dat hij de regels niet heeft overtreden. De jongeren zorgden gisteravond voor onrust bij het gesloten café, meldt RTV Utrecht. Ze draaiden luide muziek, lieten motoren knetteren en af en toe klonk vuurwerk. Toen er ook glas op straat werd gegooid en de bijeenkomst uit de hand dreigde te lopen, greep de politie in. Agenten sommeerden de jongeren om weg te gaan, hier en daar werd daarbij een klap uitgedeeld. Ook werden politiehonden ingezet. Het is niet bekend of er ook jongeren zijn aangehouden.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 25 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University, die alle beschikbare cijfers bij elkaar optelt. Van bijna 16,5 miljoen mensen is bekend dat ze weer zijn hersteld. Het wereldwijde dodental staat op 842.702.

Voor NOS-correspondenten, die het hele jaar in het buitenland wonen, is de zomer normaal gesproken het moment om terug te komen naar Nederland. Maar dit jaar kregen ook zij te maken met reisbeperkingen en soms verplichte quarantaines. Hoe ging dat in het buitenland? Vier correspondenten vertellen over hun ervaringen. Over instant-noedels met banaan in een Chinees quarantainehotel, journaalitems vanaf het balkon en een verhuizing van bijna een half jaar. En Afrikacorrespondent Elles van Gelder vertelt over haar strijd tegen borstkanker in coronatijd, waardoor ze 145 dagen bijna van de buitenwereld was afgesloten. "Dat plaatst die tien dagen quarantaine die Nederland aanraadt misschien wel in perspectief." Quarantaine en reisbeperkingen: zo verging het de NOS-correspondenten

In Duitsland is de afgelopen 24 uur van 785 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Dat zijn er een stuk minder dan de dag daarvoor, toen 1479 nieuwe coronabesmettingen werden geregistreerd. Vrijdag ging het om 1571 nieuwe gevallen. In het weekend worden in Duitsland in het algemeen minder besmettingen gemeld door de gezondheidsautoriteiten dan doordeweeks, zegt radiozender Deutschlandfunk. De afgelopen dag zijn er in Duitsland zes mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totaal aantal Duitse coronadoden komt daarmee op 9295.

Een onbekende heeft de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht en dit adres doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. De actiegroep Viruswaarheid verzet zich juist tegen veel maatregelen en informatie over het coronavirus van de overheid en het RIVM. De groep, voorheen bekend onder de naam Viruswaanzin, protesteert hier ook regelmatig tegen. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zegt tegen het ANP te onderzoeken of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen het gebruik van viruswaarheid.com. De actiegroep zelf gebruikt het webadres viruswaarheid.nl.

Demonstratie in Berlijn tegen coronamaatregelen, politie grijpt in - NOS