Van Zundert heeft geen interesse in nieuwe bondscoach: 'Waarom overstappen?'

Lindsay van Zundert is niet van plan de samenwerking te zoeken met de kersverse bondscoach kunstrijden, Aljona Savchenko. De voormalig olympisch en wereldkampioene gaat leiding geven aan een nieuw nationaal trainingscentrum in Heerenveen. Maar op de komst van de 17-jarige Brabantse hoeft Savchenko niet te rekenen. "Waar ik nu thuis ben, heb ik alles wat ik nodig heb", zegt Van Zundert nadat ze zich op het WK geplaatst heeft voor de vrije kür. "Waarom zou ik overstappen? Het is heel veel reistijd, ik wil niet uit huis, dus voor mij is het geen toegevoegde waarde." Eerste Nederlandse kunstrijder op Olympische Spelen na 46 jaar Van Zundert is tevreden met de staf, die zij om zich heen heeft verzameld. "Ik heb een goede fysio, ik heb Joan (Haanappel, red.) in de buurt. Mijn familie. En mijn coach zit in België, voor mij is dat ideaal. Weinig reistijd. Ik wil het graag houden, zoals ik het nu heb."

Lindsay van Zundert - EPA

Van Zundert, die vorige maand als eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 deelnam aan de Spelen, kan zich voorstellen dat het trainingscentrum voor andere schaatsers wel een meerwaarde heeft. "Dat is voor iedereen anders. Maar voor mij heeft het geen toegevoegde waarde." Van Zundert plaatste zich vandaag voor de vrije Kür op de WK in Frankrijk

Lindsay van Zundert plaatst zich op WK voor vrije kür - NOS

Op dit moment is nog niet bekendgemaakt welke kunstrijders in aanmerking komen om in het nieuwe trainingscentrum te gaan trainen. "Ik had gehoopt dat er jongere kinderen naartoe konden. Op 14- of 15-jarige leeftijd moet je eigenlijk al WK junioren en Grand Prix rijden. Maar dat is volgens mij niet het plan in Heerenveen."