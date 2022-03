EU wil gasprijs drukken: strengere regels voor opslag en samen inkopen

Gasopslagen in de landen van de Europese Unie moeten vanaf 1 november dit jaar voor minstens 80 procent gevuld zijn. Daarnaast moeten EU-landen gezamenlijk gas gaan inkopen. De Commissie stelt deze maatregelen voor in de hoop de energieprijs te kunnen drukken.

De prijzen voor gas rijzen sinds de oorlog in Oekraïne de pan uit. Dat maakt dat de EU-landen minder afhankelijk willen worden van Russisch gas, maar dat kan alleen als de voorraden op peil zijn. Gas uit de opslagen wordt voornamelijk gebruikt tijdens de winter als de vraag het grootst is. Dat gas de afgelopen tijd zo enorm duur is geworden, komt mede doordat de opslagen afgelopen najaar niet goed gevuld waren.

In totaal zijn er 160 gasopslaglocaties in de EU en die moeten dus allemaal flink gevuld worden om een nieuwe prijspiek aan het einde van het jaar te voorkomen.

Gasopslaglocaties van Gazprom

Daarom stelt de Commissie nu voor dat bedrijven die gasopslagen beheren voortaan een certificaat moeten krijgen. Bedrijven die het afgelopen jaar niet genoeg gas op voorraad hadden, lopen het risico om geen certificaat te krijgen. Zo'n bedrijf moet dan ook zijn aandelen in de opslaglocatie verkopen.

Volgens een ambtenaar van de Commissie waren met name de opslagen van Gazprom aan het begin van de afgelopen winter niet genoeg gevuld. Het Russische gasbedrijf heeft in totaal zeven opslaglocaties in de EU, waarvan één in Nederland.

Het nieuwe systeem dat de Commissie nu voorstelt, kan ertoe leiden dat deze opslaglocaties van Gazprom worden onteigend. Door op deze manier de druk op te voeren hoopt Brussel te bereiken dat alle opslaglocaties in de EU ook daadwerkelijk gevuld gaan worden.

Duur om nu gas in te kopen

Vanwege de torenhoge gasprijzen is het voor de energiebedrijven een flinke kluif om de opslagen nu helemaal gevuld te krijgen. Daarom stelt de Commissie voor deze bedrijven te compenseren voor de extra kosten. Als verdere tegemoetkoming moeten import- en exporttarieven op gas tijdelijk worden afgeschaft.

Daarnaast wil de Commissie dat de EU-landen samen gas gaan inkopen, net zoals ze in 2020 hebben gedaan met de coronavaccins. Daarmee moet worden voorkomen dat Europese landen onderling concurreren om gas.

Het voorstel van de Commissie wordt morgen en overmorgen door de EU-regeringsleiders besproken op hun top. De verwachting is dat veel landen zullen instemmen omdat de problemen door de hoge gasprijs overal in Europa gevoeld worden. Daarna zal ook het Europees Parlement er nog over moeten stemmen.