Eriksen hervat training, mogelijk tóch rentree tegen Nederlands elftal

Hij was transfervrij nadat zijn contract bij Internazionale was ontbonden omdat het in Italië verboden is met een defibrillator te voetballen.

Eriksen was voor de eerste keer weer opgeroepen voor het Deense elftal sinds zijn hartstilstand afgelopen zomer tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. De middenvelder, die inmiddels met een defibrillator voetbalt, maakte vorige maand zijn rentree bij zijn nieuwe club Brentford.

De 30-jarige middenvelder reist later op de dag naar Marbella waar de Denen zich voorbereiden op het oefenduel met Oranje in de Johan Cruijff Arena. Daar wacht een mogelijke rentree, uitgerekend in het stadion waar Eriksen jarenlang furore maakte namens Ajax.

De bondscoach van de Denen, Kasper Hjulmand, kijkt uit naar de komst van Eriksen naar de nationale ploeg. "Christian is 100 procent fit", zei hij tegen de Deense televisie. "Het wordt een speciale rentree voor hem. We zijn blij dat hij weer terug is".