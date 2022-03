Minister: energietoeslag van 800 euro niet voor grotere groep

Minister Van Gennip van Sociale Zaken ziet geen mogelijkheden om de groep huishoudens die 800 euro energiecompensatie krijgen uit te breiden. De Tweede Kamer drong gisteren aan op het verruimen van de regeling. Maar de minister ziet dat niet zitten, bleek in het debat over de dalende koopkracht door de hogere energieprijzen.

Het kabinet heeft besloten iedereen die rond moet komen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum 800 euro te geven om het leed van de stijgende energierekening te verzachten. Dat geld krijgen ze via hun gemeente. Een meerderheid van de Kamer zou het liefst de grens op 130 procent van het sociaal minimum stellen, zodat meer mensen met een laag inkomen ervan kunnen profiteren.

Van Gennip zei in het debat dat het uitbreiden van de groep fors meer geld kost, en dat daar op dit moment geen dekking voor is. Bovendien hebben de gemeenten al hun handen vol aan het uitvoeren van de regeling zoals die nu is, betoogde ze.

'Niet complexer maken'

Naar verwachting vallen zo'n 850.000 huishoudens onder de compensatieregeling. Daarvan zijn er ongeveer 350.000 in beeld bij de gemeenten, zij kunnen het geld snel op hun rekening verwachten. De andere 500.000 mensen zullen zichzelf moeten melden en dan moeten de gemeenten gaan kijken of ze er daadwerkelijk voor in aanmerking komen.

"De gemeenten zeggen dat ze dit net aankunnen. Dan moeten we het niet complexer gaan maken", zei Van Gennip. Als de groep wordt uitgebreid naar 130 procent van het sociaal minimum betekent dat veel extra werk voor de gemeenten.

Geen toeslagensysteem

"Daarnaast schuif je het probleem op, want wat doe je dan met de mensen die net boven die 130 procent zitten en niets krijgen?", vroeg Van Gennip zich af. Een systeem waarbij de steun lager wordt naarmate het inkomen stijgt, ziet ze niet zitten. "Dan kom je in een soort toeslagensysteem en daar willen we nou juist vanaf", zei ze, doelend op het toeslagenschandaal.

Van Gennip garandeerde wel dat iedereen die ervoor in aanmerking komt ook daadwerkelijk de 800 euro krijgt, ook als zich onverhoopt meer mensen melden dan gedacht. "De 800 euro is leidend, niet het budget dat we ervoor hebben uitgetrokken."