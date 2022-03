Nedcar start autoproductie weer op, leveringsproblemen door oorlog nog niet voorbij

Na drie weken stil te hebben gelegen, wordt aankomende maandag de autoproductie bij de Nedcar-fabriek in Born weer opgestart. Door de oorlog in Oekraïne kon een bepaald onderdeel niet geleverd worden vanuit fabrieken van een toeleverancier in dat land. Het gaat om zogeheten kabelbomen, dat zijn bundels met snoeren. Nedcar maakt in Born Mini's en BMW's.

Volgens een woordvoerder van moederbedrijf VDL Nedcar is onzeker voor hoelang de productie weer hervat kan worden. "Het blijft een kwetsbare situatie met de oorlog in Oekraïne, we zijn ook afhankelijk van de toeleveringsketen van BMW."

Mondjesmaat op gang

Volgens een woordvoerder van BMW is de levering van kabelbomen vanuit Oekraïne, ondanks de oorlog, weer mondjesmaat op gang gekomen. Ook kan de leverancier kabelbomen leveren vanuit fabrieken buiten Oekraïne. "Maar het is te weinig voor een volledige productie bij onze fabrieken."

De meeste eigen fabrieken van BMW zijn na een paar weken stilte weer opgestart, onder meer die in München en de grootste Europese BMW-fabriek verderop in het Beierse Dingolfing.

Veel klanten van BMW en ook andere automerken moesten al lang wachten op hun bestelling door de chiptekorten in de auto-industrie. Daar kwamen nu de problemen bij Oekraïense leveranciers bij. Ook Volkswagen moest de afgelopen tijd fabrieken sluiten wegens leveringsproblemen. "BMW is keihard bezig om ook nieuwe toeleveranciers te vinden, maar een kabelboom is een heel complex product", aldus de BMW-woordvoerder. "We vinden het erg vervelend dat veel klanten op hun auto aan het wachten zijn."