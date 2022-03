Bosker volgt Roest naar Reggeborgh: 'Wilde heel graag met Patrick blijven schaatsen'

De 25-jarige Bosker hoopt zich bij Reggeborgh verder te ontwikkelen met het oog op de EK en WK allround en de 5.000 meter. De aanwezigheid van Robin Derks als nieuwe allroundcoach - Derks arriveerde tegelijkertijd met Roest - is volgens hem ook een pre. "Ik heb altijd heel fijn samengewerkt met Robin bij TalentNED."

Bosker heeft net als Roest een contract voor twee jaar getekend. "Het verhaal van de trainers sprak me erg aan. Daarbij wilde ik heel graag met Patrick blijven schaatsen", verklaarde de regerend Nederlands kampioen allround zijn overstap op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Ik kan die keuze niet voor hem maken", zei Patrick Roest zaterdag , nadat hij de wens had uitgesproken dat Marcel Bosker hem zou volgen naar Team Reggeborgh. Gelukkig voor Roest dacht zijn oude én toekomstige ploeggenoot er hetzelfde over: ook Bosker verruilt Jumbo-Visma voor de groen-zwarte formatie.

Bosker is naast Nederlands kampioen allround drievoudig wereldkampioen op de ploegenachtervolging (2019, 2020, 2021). Hij nam tevens deel aan de Olympische Winterspelen van dit jaar.

Reggeborgh richtte zich tot voor kort met name op de sprintafstanden, met olympisch kampioenen Ireen Wüst en Kjeld Nuis als grootste blikvangers. Wüst heeft haar schaatsen na de Winterspelen in Peking aan de wilgen gehangen, Nuis staat nog één jaar onder contract. Ook Femke Kok en Hein Otterspeer schaatsen in het groen.