Trustkantoren zagen aantal Russische klanten afgelopen jaren flink afnemen

Nederlandse trustkantoren hebben het aantal Russische klanten de afgelopen zeven jaar flink zien afnemen, blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) die de NOS heeft opgevraagd.

In 2021 maakten in totaal 173 Russen gebruik van Nederlandse trustkantoren, veelal voor het opzetten en besturen van brievenbusfirma's. Daarmee was ruim 2 procent van alle klanten Russisch.

Ruim dertig van de Russische klanten zijn aangemerkt als zogeheten Politically Exposed Persons (PEP's), mensen die een prominente politieke functie bekleden of een direct familielid van een politicus zijn. Bij dit soort klanten zijn extra controles nodig vanwege grotere risico's op corruptie en witwassen.

Zeven jaar geleden deelde DNB ook cijfers over het aantal PEP's bij trustkantoren. Toen hadden de kantoren nog 305 prominente Russen in hun klantenbestanden. In de afgelopen jaren is het aantal van dit soort risicoklanten dus tienmaal zo klein geworden.

Ook de Russen die nu op de sanctielijsten staan, stonden voor een groot deel te boek als PEP. Gisteren werd uit een Kamerbrief duidelijk dat er voor ruim 240 miljoen euro aan tegoeden van Russen bevroren is door meldingen van trustkantoren over hun Russische klanten.

Oekraïners en Wit-Russen

Ook het aantal Oekraïense politieke prominenten is flink afgenomen. In 2015 waren dat er nog 54, vorig jaar waren daar nog zes van over. In totaal hadden de Nederlandse trustkantoren veertig Oekraïense klanten.

Belarussische trustklanten zijn er nauwelijks in Nederland. Alle kantoren samen meldden er vorig jaar slechts twee bij DNB. Geen daarvan is aangemerkt als PEP.

Spoedwet

Het kabinet kondigde onlangs aan dat het aan een spoedwet werkt om trustkantoren te verbieden Russische klanten te helpen. Brancheclub Holland Quaestor riep haar leden op om alle banden met Russen te verbreken.

TMF, een van de grootste trustkantoren, zegt dat te doen. Een andere groot kantoor, Intertrust, zegt geen nieuwe Russische klanten meer aan te nemen. Bovendien zijn de huidige relaties van het bedrijf met Rusland naar eigen zeggen beperkt. "De materiële impact van de sancties is zo laag dat we er geen communicatie over hebben gehad met de aandeelhouders", zei een woordvoerder. "Onze totale exposure is zeer gering."