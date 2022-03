Agent onwel door gevaarlijke stof in woning Arnhem

Een agent is vanochtend onwel geworden nadat hij in contact was gekomen met een nog onbekende stof in een woning in Arnhem. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat in de woning een overleden persoon is aangetroffen.

Wat er is gebeurd is onduidelijk. Volgens de politie raakte de agent onwel toen de politie hulp verleende in de woning aan de Fruithoeve.

De agent ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie: