De Heus loopt met W Series-stoeltje voor op schema: 'Wil Formule 3 en hoger'

"Stiekem had ik het wel een beetje verwacht, omdat het daar zo goed ging. In Arizona vonden ze het gaaf dat ik van alles probeerde. Ik ging een paar keer van de baan af, toen dacht ik dat ik het verpest had. Maar ze stonden juist te juichen, omdat ik meteen weer de snelheid oppakte en niet bleef hangen in mijn fouten."

De Heus reed tot voor kort haar rondjes in het Spaanse gemengde Formule 4-kampioenschap en heeft ook in de kartwereld haar sporen verdiend. Het zorgde ervoor dat ze een uitnodiging kreeg om begin dit jaar in Arizona te testen voor de W Series. Daar maakte ze indruk.

"Ik wist het dus al even, maar mocht niks bekendmaken. Ik ben heel blij, dit is wel iets waar ik al die tijd voor heb gewerkt", laat De Heus dinsdagavond weten vanuit Oostenrijk. "Dit was één van de doelen die ik wilde bereiken."

Een voedselvergiftiging houdt haar voorlopig van de pistes af, toch straalt Emely de Heus van oor tot oor tijdens haar wintersportvakantie in Oostenrijk. Een paar dagen geleden hoorde de 19-jarige autocoureur uit het Zuid-Hollandse Mijnsheerenland - vlak voordat ze met haar familie naar de sneeuw vertrok - dat ze een stoeltje heeft bemachtigd in de W Series .

Door haar sterke optreden in Arizona mocht De Heus een ronde verder in de selectieprocedure. Die was vorige maand in Barcelona en ook daar deed De Heus het verdienstelijk. "Het was nog even wennen aan de auto, het rijdt toch anders dan de Formule 4, maar ik verbeterde mezelf iedere sessie."

Samen met nog acht coureurs werd De Heus uitgekozen om in de W Series te rijden. Het negental wordt toegevoegd aan de beste acht coureurs van het afgelopen seizoen, waardoor het veld op zeventien deelnemers uitkomt.

Op naar meer

Eigenlijk zag De Heus zichzelf pas volgend jaar in de W Series rijden. "Het was altijd mijn doel om over twee jaar in de W Series terecht te komen of ermee in contact te komen."

Toch ziet ze de vrouwelijke raceklasse niet als haar eindstation. "Als het goed is niet. Als het mogelijk is, zou ik heel graag naar de Formule 3 en hoger willen."

De Formule 3 is twee klassen onder de Formule 1. Het is de hoogste klasse van de autosport waarin vrouwen tussen de mannen rijden. In de Formule 1 en 2 gebeurt dat (nog) niet. In de Formule 1 is Jamie Chadwick - winnaar van de W Series in 2019 en 2021 - wel testrijder bij Williams.