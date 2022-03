Zwarte doos uit neergestort vliegtuig China gevonden

De eerste van twee vluchtrecorders van het vliegtuig dat maandag neerstortte in het zuiden van China is gevonden, meldt de luchtvaartautoriteit van het land. De gegevens in deze zwarte doos kunnen mogelijk meer informatie geven over de oorzaak van de crash.

De Boeing 737-800 van China Eastern Airlines stortte maandag vanaf kruishoogte met grote snelheid neer. Het toestel uit 2015 was van Kunming onderweg naar Guangzhou en stortte neer in de bergen bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi.

De 123 passagiers en 9 bemanningsleden hebben het ongeluk zeer waarschijnlijk niet overleefd. Toch wordt er nog gezocht in de omgeving waar het vliegtuig is neergekomen. Het reddingswerk is vandaag vanwege het slechte weer tijdelijk stopgezet.

Grootste ongeluk sinds 2010

Vliegtuigbouwer Boeing heeft toegezegd dat het mee zal helpen bij het onderzoek naar de toedracht van de crash. De Chinese toezichthouder voor de luchtvaart heeft ook een onderzoek ingesteld. China Eastern Airlines houdt zijn toestellen van hetzelfde type voorlopig aan de grond.

Het ongeluk is de grootste crash van een passagiersvliegtuig in China sinds lange tijd. Het laatste grote ongeluk met een passagiersvliegtuig was in 2010, toen 44 van de 96 inzittenden omkwamen bij de mislukte landing van een Embraer E-190 van Henan Airlines op de luchthaven van Yichun.